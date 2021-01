Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Les cartes en main Magnitogorsk fait le mtier et domine un adversaire direct, avec ses matchs en retard, le Metallurg a les cartes en main. Dans l'autre rencontre le Vityaz l'emporte de justesse Sotchi Source : khl.ru Philippe Rouinssard Post par Hockey Hebdo le 17/01/2021 06:00 Tweeter

Magnitogorsk - Oufa : 4-2

Sotchi - Podolsk : 1-2 ap



KHL Le Metallurg djoue Oufa et remonte au gnral

Le Metallurg qui voit ses poursuivants se rapprocher, reçoit Oufa qui le précède et aligne les bonnes performances, un beau duel pour un classique de la conférence orientale. Le premier vingt est disputé et équilibré entre les deux équipes qui tentent leur chance mais sans succès dans un premier temps. Kulyomin lancé en break bute contre Metsola, le palet traîne dans la zone, Zemchyonok parvient à l'expédier au fond d'une reprise imparable. Les visiteurs contrent mais sans succès, à l'inverse Magnitka donne une leçon de réalisme à son adversaire. Chibisov dévie parfaitement devant l'enclave pour Prokhorkin qui pousse au fond et double la mise salué comme il se doit par le public. Les Bachkirs ne désarment pas et continuent leurs efforts, qui finissent par payer, en toute fin de période. Panin parvient à servir Granlund dans le slot, il drible Olkinuora et débloque le compteur vert. Oufa met à profit une supériorité pour égaliser grâce à Alekseyev d'un bon lancer sur réception. Les deux équipes offrent un superbe spectacle en luttant avec brio l'une contre l'autre, mais le score ne bouge pas. Finalement à cinq minutes du terme, Holm envoie un coup de canon de la bleue dans le trafic et déjoue Metsola, masqué. Le Metallurg referme les écoutilles et maintient son avantage jusqu'à la sirène finale. Il l'emporte et revient à un point de son adversaire du jour mais avec 2 matchs en retard.



Podolsk s'impose sur le fil à Sotchi. Rapidement le Leopard prend les devants, en contre Petkov sert parfaitement Shmelyov qui ouvre les compteurs. Sotchi maintient son frèle avantage durant presque tout le match. Mais profitant d'un powerplay au dernier tiers, Dergachyov dévie au fond le missile de Hultström. Il faut disputer une prolongation, Daugavins drible tout le monde et donne la victoire au Vityaz.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Linus Hultström (Vityaz Podolsk)

** : Philip Holm (Metallurg Magnitogorsk)

