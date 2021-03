Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Les locaux se reprennent Omsk et Saint-Ptersbourg battu au premier match se reprennent et l'emportent difficilement pour galiser Source : khl.ru Philippe Rouinssard Post par Hockey Hebdo le 21/03/2021 06:00 Tweeter

Omsk - Magnitogorsk : 2-1 ap (1-1)

Saint-Pétersbourg - Dynamo Moscou : 1-0 (1-1)



KHL L'Avangard galise la srie en gagnant en prolongation

L'Avangard battu au premier match doit rebondir devant ses partisans sous peine de se mettre en difficultés face au Metallurg. Les visiteurs démarrent la partie pied au plancher et font le siège de la cage de Hrubec qui assure pour tenir le score vierge sous les coups de canons ouraliens. Omsk secoué pendant vingt minutes parvient à appuyer sur le champignon au tiers médiant et renverse la tendance. Stas dans la zone parvient à mettre sur orbitre Sharipzyanov dans l'angle opposé, d'un lancer parfaitement ajusté il fusille le portier adverse. Joie de très courte durée pour les locaux qui se font rejoindre au score dans les secondes qui suivent. Karpov en contre nettoie la lucarne et égalise. L'Avangard domine la fin de tiers et la dernière période du temps réglementaire mais rien n'y fait. Il faut aller en prolongation, le Metallurg presse mais sans succès. Omsk contre et apporte un danger important mais Kochetchkin s'offre une série de parades impressionnantes pour garder le score. En powerplay, les locaux finissent par faire sauter le verrou, Boucher change d'angle pour Tolchinsky qui met fin au suspense d'un bon lancer. L'Avangard égalise avant de se déplacer dans l'Oural.



KHL Saint-Ptersbourg galise en remportant le match 2

Saint-Pétersbourg surclassé au match 1 égalise dans la série en venant à bout du Dynamo dans un deuxième match étriqué. Hellberg a été le héros du jour avec un blanchissage grâce à 24 parades. Marchenko marque l'unique but de la partie en powerplay à 2'19 de la sirène finale. Vey canonne, Bocharov repousse dans l'angle opposé où Marchenko à l'embuscade pousse , mais le portier moscovite s'élance de l'autre côté et parvient à repousse une deuxième fois, Marchenko reprend encore et en force parvient cette fois à pousser au fond du but. Le public explose de joie. Les policiers renversent la tendance mais il ne leur reste qu'une poignée de secondes ce qui ne sera pas suffisant pour déjouer l'impérial portier suédois.

A égalité après deux matchs à domicile, le SKA se déplacera dans la capitale russe pour les deux prochaines rencontres pour y affronter une équipe bleue et blanche sûrement chauffée à blanc par son incroyable public.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Magnus Hellberg (SKA Saint-Pétersbourg)

** : Vasily Kochetchkin (Metallurg Magnitogorsk)

Omsk - Magnitogorsk : 2-1 ap (1-1)

Saint-Pétersbourg - Dynamo Moscou : 1-0 (1-1)

KHL L'Avangard galise la srie en gagnant en prolongation

L'Avangard battu au premier match doit rebondir devant ses partisans sous peine de se mettre en difficultés face au Metallurg. Les visiteurs démarrent la partie pied au plancher et font le siège de la cage de Hrubec qui assure pour tenir le score vierge sous les coups de canons ouraliens. Omsk secoué pendant vingt minutes parvient à appuyer sur le champignon au tiers médiant et renverse la tendance. Stas dans la zone parvient à mettre sur orbitre Sharipzyanov dans l'angle opposé, d'un lancer parfaitement ajusté il fusille le portier adverse. Joie de très courte durée pour les locaux qui se font rejoindre au score dans les secondes qui suivent. Karpov en contre nettoie la lucarne et égalise. L'Avangard domine la fin de tiers et la dernière période du temps réglementaire mais rien n'y fait. Il faut aller en prolongation, le Metallurg presse mais sans succès. Omsk contre et apporte un danger important mais Kochetchkin s'offre une série de parades impressionnantes pour garder le score. En powerplay, les locaux finissent par faire sauter le verrou, Boucher change d'angle pour Tolchinsky qui met fin au suspense d'un bon lancer. L'Avangard égalise avant de se déplacer dans l'Oural.

KHL Saint-Ptersbourg galise en remportant le match 2

Saint-Pétersbourg surclassé au match 1 égalise dans la série en venant à bout du Dynamo dans un deuxième match étriqué. Hellberg a été le héros du jour avec un blanchissage grâce à 24 parades. Marchenko marque l'unique but de la partie en powerplay à 2'19 de la sirène finale. Vey canonne, Bocharov repousse dans l'angle opposé où Marchenko à l'embuscade pousse , mais le portier moscovite s'élance de l'autre côté et parvient à repousse une deuxième fois, Marchenko reprend encore et en force parvient cette fois à pousser au fond du but. Le public explose de joie. Les policiers renversent la tendance mais il ne leur reste qu'une poignée de secondes ce qui ne sera pas suffisant pour déjouer l'impérial portier suédois.

A égalité après deux matchs à domicile, le SKA se déplacera dans la capitale russe pour les deux prochaines rencontres pour y affronter une équipe bleue et blanche sûrement chauffée à blanc par son incroyable public.

Etoiles Hockey Hebdo de la journée :

*** : Magnus Hellberg (SKA Saint-Pétersbourg)

** : Vasily Kochetchkin (Metallurg Magnitogorsk)

* : Sergeï Tolchinsky (Avangard Omsk)











