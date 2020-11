Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Les loups sortent du bois Les loups de Nijnekamsk remportent une bonne victoire pour se relancer, tout comme pour le Barys. Le Metallurg aligne une deuxime victoire de rang tandis qu'au sommet Kazan et Omsk l'emportent. A l'ouest, victoire laborieuse pour le Lokomotiv Source : khl.ru Philippe Rouinssard Post par Hockey Hebdo le 30/11/2020 06:00 Tweeter

Nur-Sultan - Spartak Moscou : 2-1

Kazan - Tcherepovets : 5-2

Pékin - Omsk : 1-2

Iaroslavl - Minsk : 3-2 ap

Nijnekamsk - Tchelyabinsk : 5-3

Nijni Novgorod - Magnitogorsk : 2-4



hcnh.ru Le Neftekhimik de Shafigullin surprend le Traktor

Nijnekamsk essaye de remonter cahin caha, mais reste sur un revers contre Magnitogorsk, la réception du Traktor, l'épouvantail de l'Orient n'est pas de nature à rassurer les Loups. Comme lors de son dernier match, le Nefte prend vite les devants par son incontournable buteur slovaque, Hudacek lancé en profondeur ouvre les vannes avant la 2e minute de jeu. Les visiteurs renversent la tendance mais le score ne bouge pas. Une perte de palet de la défense ouralienne, profite à la fusée Shafigullin qui part en break et vient doubler la mise dans une clameur. Jouant leur chance à fond, le Neftekhimik marque une troisième fois sur une magnifique triangulaire conclue au second poteau par Khairullin. Le Traktor réagit bien et inscrit deux buts en deux minutes trente pour recoller juste avant la deuxième sirène. Nijnekamsk repart fort pour éviter une fin de match similaire à la dernière fois (lire Fedotov est poussé au fond par Poryadin. En fin de partie, les locaux récupèrent une supériorité. Pourtant Sedlak s'échappe en contre et grâce à un énorme effort personnel rapproche la marque à deux minutes du terme. Le Traktor sort son gardien et jette ses ultimes forces dans la bataille. Hudacek conclu dans la cage vide pour donner une victoire inattendue aux loups.

Kazan s'impose largement devant ses partisans contre Tcherepovets grâce notamment à un hat-trick et quatre points de Dawes, Pedan marque deux points et Da Costa collecte une assistance sur le deuxième but de son équipe.

Minimum syndical pour l'Avangard qui s'impose d'une courte tête devant Pékin frâce à des buts de Sekac et Boucher dans le premier tiers.

Magnitogorsk confirme et enchaîne une deuxième victoire de suite en défaisant le Torpedo, grâce à celle-ci il passe cinquième. Malgré un doublé de Jafyarov, le cerf n'a pu éviter le coup de marteau en fin de partie avec notamment deux buts de Chibisov et deux points de Plotnikov.

Le Barys s'est relancé à domicile en dominant le Spartak. Le premier tiers dominé par les Kazakhs leur permet logiquement d'ouvrir la marque, et c'est Valk qui s'y colle. Les Moscovites surdominent la deuxième période mais ne peuvent déjouer Karlsson. Les locaux leur donnent une leçon de réalisme et Lilja double la marque. Le bombardement du peuple, finit par être couronné de succès et Shirokov débloque le compteur. La pression continue jusqu'au bout mais le portier suédois ne cède plus et offre la victoire aux siens avec 39 arrêts. Nur-Sultan remonte à la neuvième place.



Le Lokomotiv prend difficilement sa revanche sur Minsk, pourtant il menait 2-0 grâce à Averin et Kovalenko après 40 minutes de jeu. Dès la reprise, Murphy rapproche le score. Sharangovitch contourne le but et vient glisser le palet au deuxième poteau pour égaliser. En prolongation, Kraskovsky parfaitement servi par Alekseyev donne la victoire aux locaux.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Nigel Dawes (Ak Bars Kazan)

** : Bulat Shafigullin (Neftekhimik Nijnekamsk)

