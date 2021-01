Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Les Ouraliens vont bien L'Avtomobilist et le Metallurg assurent, l'Ouest le Spartak renverse la donne en fin de partie Source : khl.ru Philippe Rouinssard Post par Hockey Hebdo le 12/01/2021 06:00 Tweeter

Ekaterinbourg - Helsinki : 2-0

Spartak Moscou - Iaroslavl : 4-3

Minsk - Magnitogorsk : 2-4



KHL Gross blanchit Helsinki, l'Avtomobilist remonte 5e

L'Avtomobilist battu la veille par Helsinki tentait de prendre sa revanche dans un back-to-back sur sa glace. Les locaux démarrent bien et se portent vite à l'assaut du but finnois. Belousov se promène dans la défense et fusille Kalnins pour ouvrir la marque. L'Avto accroit sa domination au deuxième vingt mais le score n'évolue pas tant le portier letton s'affaire. Au dernier tiers les Jokerit se relancent mais se heurtent à Gross, impérial sur sa ligne. Profitant d'une supériorité numérique, Holland double la mise dans le cercle gauche. Gross finit le travail en repoussant les 26 lancers et en blanchissant. Ekaterinbourg récupère la cinquième place.

Magnitogorsk s'impose à Minsk et repasse troisième en Orient. Notamment un excellent premier tiers où Kulyomin et Prokhorkin. En deuxième tiers, Rasmussen creuse encore l'écart en powerplay. Minsk renverse la tendance et revient à hauteur grâce à deux buts. Le Metallurg sécurise son avance dans le dernier tiers et peut ramener la victoire du Bélarus.



Iaroslavl invaincu en 2021 a finalement chuté sur la glace du Spartak. Pourtant la partie avait très bien commencée pour les cheminots, Petersson et Darin marquent au premier tiers pour donner un avantage conséquant. Le Spartak réduit l'écart au tiers médiant, mais dans la foulée les visiteurs reprennent leurs distances. Les locaux reviennent au début de la dernière période. Puis Kulik égalise à 2'30 du terme, avant que dans la minute qui suive Shirokov ne marque le but de la délivrance. Les Spartakistes reprennent la septième place.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Anatoly Nikontsev (Spartak Moscou)

** : Grigory Dronov (Metallurg Magnitogorsk)

