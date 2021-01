Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Les Raffineurs chauffent Le Neftekhimik abandonne la dernire place orientale, l'Avtomobilist et le Torpedo poursuivent leur bonne forme Source : khl.ru Philippe Rouinssard Post par Hockey Hebdo le 14/01/2021 06:00 Tweeter

Nijni Novgorod : 3-5

Nijnekamsk - Helsinki : 3-2 ap

Spartak Moscou - Ekaterinbourg : 0-1



hcnh.ru Le Neftekhimik domine Helsinki et n'est plus dernier

Nijnekamsk qui remonte progressivement en ce début d'année revient à domicile après un mauvais déplacement à l'Ouest. La réception des Jokerit ne s'annonce pas de tout repos. La partie démarre tambour battant avec un premier powerplay d'entrée pour les locaux. Osipov canonne de la bleue, Jukuri bloque mal, Enlund en profite pour pousser au fond. Les loups accélèrent encore et McMillan seul en break double la mise. Helsinki parvient à se ressaisir et réduit la marque. Sklenicka lance de la bleue, la rondelle traine devant le but local, O'Neill parvient à la glisser derrière la ligne. Les Jokerit dominent la deuxième période et Savinainen complète une déviation en supériorité numérique pour remettre les deux équipes dos à dos. Le dernier tiers est disputé et équilibré, le score n'évolue pas. En prolongation, les visiteurs sont pénalisés. Bikmullin d'un bon lancer met fin au suspense et offre la victoire au Neftekhimik qui abandonne la dernière place au club chinois.

L'Avtomobilist n'a eu besoin que d'un unique but signé Litovchenko pour s'imposer chez le Spartak. Le portier tchèque, Kovar a repoussé avec brio 27 lancers pour blanchir. Ekaterinbourg conforte sa cinquième place.

Omsk reçoit le Torpedo pour un match intéressant dans le classement oriental. Par deux fois les locaux prennent les devants par Kaski puis Boucher mais par deux fois les visiteurs égalisent grâce à Shwarz et Terry. Au dernier tiers, profitant d'un powerplay, Miele permet au Torpedo de mener pour la première fois du match. L'Avangard égalise mais c'est Bereglazov qui remet NN devant en infériorité avant de conclure en cage vide pour une belle et précieuse victoire qui maintient le club du cerf au contact des meilleurs.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Jakub Kovar (Avtomobilist Ekaterinbourg)

** : Rafael Bikmullin (Neftekhimik Nijnekamsk)

