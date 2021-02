Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Les sidérurgistes font dérailler le train Le Severstal brille dans le derby et reste bien placé. Le CSKA a peiné contre la lanterne rouge. L'Avangard assure tandis que l'Amur reste en course Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 03/02/2021 à 06:00 Tweeter

Khabarovsk - Novossibirsk : 3-1

Tcherepovets - Iaroslavl : 4-2

Omsk - Minsk : 3-1

CSKA Moscou - Riga : 4-3 ap



severstalclub.ru Le Severstal surclasse le Lokomotiv dans le derby

Le Severstal toujours dans le bon groupe reçoit le Lokomotiv son vieux rival pour un derby du Nord généralement remporté les cheminots, mais cette fois les sidérurgistes ont fait dérailler le train. Dès le premier tiers le Severstal domine nettement les débats, rapidement Adamchuk lance, le puck rebondit sur le dos du portier et tombe au fond. La partie s'équilibre lors du tiers médiant, Iaroslavl en powerplay se fait surprendre. Kodola en break, remet intelligement en retrait pour Makeyev qui double la mise. A cinq contre trois Lalonde enfonce le clou en faveur des locaux. Le derby reste rugueux, en supériorité, Averin dans le slot dévie vers Petersson qui n'a plus qu'à ajuster l'angle ouvert. La machine à vapeur s'allume et le Lokomotiv accélère. Le lancer de Barantsev est repoussé par le portier, mais le palet glisse au deuxième poteau, Podyapolsky s'élance mais malgré son grand écart spectaculaire, Lander fait trembler les filets. Les sidérurgistes enfilent le bleu de chauffe et repartent au charbon. Petunin derrière la cage remet dans le slot pour Khabarov qui redonne un peu d'air aux noirs et jaunes. Tcherepovets cadenasse sa cage et dur comme l'acier résiste jusqu'à la sirène finale qui lui offre une bien belle victoire dans le derby.

Le CSKA a peiné pour défaire le dernier, Riga. Pis encore, le leader a été mené 3-1 après 40 minutes de jeu grâce à deux points de Lipon et Dzerins. Les Moscovites rebondissent au dernier tiers et parviennent à égaliser. Leipsic donne la victoire en prolongation.



L'Avangard enchaîne une nouvelle victoire face à un adversaire occidentale, Minsk. Un doublé et trois points de Knight ainsi que 3 unités de Kostin assurent la victoire des Eperviers qui confortent leur deuxième place orientale.

L'Amur entretient l'espoir avec une victoire à domicile contre Novossibirsk pour rester mathématiquement en course pour les playoffs. Un bon deuxième tiers permet aux tigres de marquer deux fois et de prendre un avantage qu'ils ne lâcheront plus. Pyanov marque deux buts dans cette partie.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Corban Knight (Avangard Omsk)

** : Valentin Pyanov (Amur Khabarovsk)

*** : Corban Knight (Avangard Omsk)

** : Valentin Pyanov (Amur Khabarovsk)

* : Shawn Lalonde (Severstal Tcherepovets)











