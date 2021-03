Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Les visiteurs brillent Le Dynamo Moscou et le Metallurg Magnitogorsk remportent nettement le premier match de la srie l'extrieur Source : khl.ru Philippe Rouinssard Post par Hockey Hebdo le 19/03/2021 06:00 Tweeter

Magnitogorsk : 2-5 (0-1)

Saint-Pétersbourg - Dynamo Moscou : 1-4 (0-1)



KHL Le Dynamo remporte avec brio le match 1 St-Ptersbourg

Le Dynamo Moscou après quatre victoires contre le SKA en saison se déplaçait dans la capitale des Tsars sans pression pour ce premier match du 2e tour. Le premier tiers est tendu et les fautes sont nombreuses de part et d'autres. Les visiteurs en profitent davantage, et Cajkovsky bien placé déjoue le portier d'un bon lancer de loin. Saint-Pétersbourg revient fort au deuxième vingt et presse contre le but moscovite mais Bocharov tient bon et ne cède pas. Le Dynamo fait le dos rond et profite de ses occasions pour enfoncer le clou. Sergeyev de la bleue envoie un missile, le palet monte et sur un bel effet redescend en piquée dans la cage et déjoue Samonov surpris de la trajectoire inhabituelle de la rondelle. Le Dynamo pas malchanceux sur ce tiers médiant remet les pendules à l'heure au dernier et fait le métier. Cajkovsky dépose un palet parfait au deuxième poteau, Lindberg pousse dans l'angle ouvert mais Samonov d'une glissade parfaite repousse du bout de la botte, qu'à cela ne tienne, le Suédois reprend le rebond et cette fois pousse au fond. Les deux équipes se neutralisent, mais profitant d'un powerplay et d'un écran devant la cage moscovite, Bengtsson troue le but pour débloquer le compteur local à 4 minutes du terme. Jaskin douche les espoirs pétersbourgeois en marquant en cage vide. Net premier succès du Dynamo à l'extérieur, qui commence la série de la meilleure des façons.



KHL Le Metallurg rsiste Omsk et gagne le premier match

Omsk "recevait" pour le premier match Magnitogorsk, dans une série qui s'annonçait serrée et très intéressante. La partie commence fort côté visiteur, Holm de la bleue envoie un coup de fusil qui ouvre les compteurs. La partie est équilibré sur un très bon rythme et régale les spectateurs, le jeu va vite et comme souvent l'Avangard profite de son powerplay pour revenir dans le match. Tolchinsky fait une brillante passe en retrait pour Kaski à la bleue, qui remet sur Boucher dans le cerlce gauche, son one-timer troue les filets ouraliens. La deuxième période voit les deux équipes continuer de livrer de la fort belle marchandise. Le Metallurg montre que son powerplay n'est pas non plus manchot et Beck envoie un excellent lancer au fond pour remettre son équipe devant. Joie de courte durée pour les visiteurs, Semyonov contre à toute allure, il laisse en retrait entre ses jambes pour Chinakhov qui le suit et envoie un tir laser imparable, premier but pour le rookie en séries éliminatoires. C'est toujours à égalité que les deux équipes entament le dernier tiers. Beck sert Kochelev angle opposé qui remet pour la troisième fois MMK devant. Dans les secondes qui suivent, Karpov derrière la cage parvient à remettre dans le slot pour Mozyakin qui fait parler l'expérience pour doubler la mise. Omsk commence à perdre en lucidité et est pénalisé. Rasmussen temporise au deuxième poteau, remet dans l'axe pour Nestrasil qui fusille le portier à bout portant. Ite missa est, le petit renard rusé de l'acier tient jusqu'au bout et empoche sa belle première victoire sur la glace adverse.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Taylor Beck (Metallurg Magnitogorsk)

** : Michal Cajkovsky (Dynamo Moscou)

* : Sergeï Mozyakin (Metallurg Magnitogorsk)



Résumé vidéo (en anglais) de la journée : Omsk -: 2-5 (0-1)Saint-Pétersbourg -: 1-4 (0-1)Leaprès quatre victoires contre leen saison se déplaçait dans la capitale des Tsars sans pression pour ce premier match du 2e tour. Le premier tiers est tendu et les fautes sont nombreuses de part et d'autres. Les visiteurs en profitent davantage, etbien placé déjoue le portier d'un bon lancer de loin. Saint-Pétersbourg revient fort au deuxième vingt et presse contre le but moscovite maistient bon et ne cède pas. Le Dynamo fait le dos rond et profite de ses occasions pour enfoncer le clou.de la bleue envoie un missile, le palet monte et sur un bel effet redescend en piquée dans la cage et déjouesurpris de la trajectoire inhabituelle de la rondelle. Le Dynamo pas malchanceux sur ce tiers médiant remet les pendules à l'heure au dernier et fait le métier.dépose un palet parfait au deuxième poteau,pousse dans l'angle ouvert maisd'une glissade parfaite repousse du bout de la botte, qu'à cela ne tienne, le Suédois reprend le rebond et cette fois pousse au fond. Les deux équipes se neutralisent, mais profitant d'un powerplay et d'un écran devant la cage moscovite,troue le but pour débloquer le compteur local à 4 minutes du terme.douche les espoirs pétersbourgeois en marquant en cage vide. Net premier succès du Dynamo à l'extérieur, qui commence la série de la meilleure des façons."recevait" pour le premier match, dans une série qui s'annonçait serrée et très intéressante. La partie commence fort côté visiteur,de la bleue envoie un coup de fusil qui ouvre les compteurs. La partie est équilibré sur un très bon rythme et régale les spectateurs, le jeu va vite et comme souvent l'Avangard profite de son powerplay pour revenir dans le match.fait une brillante passe en retrait pourà la bleue, qui remet surdans le cerlce gauche, son one-timer troue les filets ouraliens. La deuxième période voit les deux équipes continuer de livrer de la fort belle marchandise. Le Metallurg montre que son powerplay n'est pas non plus manchot etenvoie un excellent lancer au fond pour remettre son équipe devant. Joie de courte durée pour les visiteurs,contre à toute allure, il laisse en retrait entre ses jambes pourqui le suit et envoie un tir laser imparable, premier but pour le rookie en séries éliminatoires. C'est toujours à égalité que les deux équipes entament le dernier tiers.sertangle opposé qui remet pour la troisième fois MMK devant. Dans les secondes qui suivent,derrière la cage parvient à remettre dans le slot pourqui fait parler l'expérience pour doubler la mise. Omsk commence à perdre en lucidité et est pénalisé.temporise au deuxième poteau, remet dans l'axe pourqui fusille le portier à bout portant. Ite missa est, le petit renard rusé de l'acier tient jusqu'au bout et empoche sa belle première victoire sur la glace adverse.*** : Taylor Beck (Metallurg Magnitogorsk)** : Michal Cajkovsky (Dynamo Moscou)* : Sergeï Mozyakin (Metallurg Magnitogorsk)Résumé vidéo (en anglais) de la journée :

© 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Ractions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte whlen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur