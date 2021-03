Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Plus qu'une ! Troisime victoire pour Kazan qui n'en a besoin plus que d'une pour passer la deuxime marche. Le CSKA dans un match trs triqu, ralise un mini hold-up l'extrieur, et prend les commandes de la srie Source : khl.ru Philippe Rouinssard Post par Hockey Hebdo le 22/03/2021 06:00 Tweeter

KHL Kazan invaincu est un succs de la finale de confrence

Après deux défaites à l'extérieur, le Salavat Yulaev revient à domicile où il doit enfin l'emporter dans la série qui l'oppose à Kazan. Les visiteurs impressionnants depuis le début de playoffs continuent leur show et dominent assez nettement le premier tiers. Oufa bousculé sur sa glace, peine à contrer. Metsola tient comme il peut la porte close mais il n'est pas aidé. A force de tentatives, l'Ak Bars fait sauter la banque. Petrov s'offre une incroyable séance de jeu dans la zone offensive, il prend seul le meilleur sur les cinq joueurs locaux et ouvre la marque d'un bon lancer. Après ce premier vingt à oublier, les Bachkirs lancent enfin les chevaux. Kugrychev dans le cercle gauche repren en one-timer pour égaliser dès la reprise. Joie de courte durée pour les locaux, Pesonen en break dévie angle opposé pour Galiev qui remet Kazan devant. Le match devient tendu mais ce sont toujours les visiteurs qui font le jeu. Oufa -: 1-2 (0-3)Iaroslavl -: 1-2 ap (1-2)Après deux défaites à l'extérieur, lerevient à domicile où il doit enfin l'emporter dans la série qui l'oppose à. Les visiteurs impressionnants depuis le début de playoffs continuent leur show et dominent assez nettement le premier tiers. Oufa bousculé sur sa glace, peine à contrer.tient comme il peut la porte close mais il n'est pas aidé. A force de tentatives, l'Ak Bars fait sauter la banque.s'offre une incroyable séance de jeu dans la zone offensive, il prend seul le meilleur sur les cinq joueurs locaux et ouvre la marque d'un bon lancer. Après ce premier vingt à oublier, les Bachkirs lancent enfin les chevaux.dans le cercle gauche repren en one-timer pour égaliser dès la reprise. Joie de courte durée pour les locaux,en break dévie angle opposé pourqui remet Kazan devant. Le match devient tendu mais ce sont toujours les visiteurs qui font le jeu. Au dernier tiers Oufa sort un peu de sa torpeur et force mais Bilyalov maintient la porter fermée. Dans les derniers instants, la confusion règne devant le but et Bilyalov se fait mal, il quitte la glace remplacé par Reideborn pour les trentes dernières secondes.





KHL Victoire serre mais importante du CSKA au match 3

Le CSKA qui revenu à égalité avec un confortable succès à domicile se déplace à Iaroslavl pour un match 3 attendu. Le Lokomotiv démarre vite et se porte rapidement à l'assaut, les tirs s'enchaînent mais ne parviennent pas à déjouer Johansson. Les visiteurs sont peu inspirés mais pourtant ce sont eux qui ouvrent les compteurs à la mi-tiers. Shalunov en break voit son tir détourné par Pasquale, le puck file en angle opposé, Okulov bien placé reprend dans l'angle ouvert. Le Lokomotiv continue de charbonner mais sans réussite, le deuxième tiers est nettement dominé par les locaux qui ne parviennent pas à débloquer leur compteur. Finalement après plus de quarante quatre minutes de stérilité la délivrance tombe sur l'Arena 2000. Kovalenko se présente devant le but et tente sa chance, le portier repousse, le puck traîne au milieu de la défense moscovite, Tyutnev reprend victorieusement et égalise. A 18 ans il marque son premier but en KHL. Iaroslavl ne lâche pas le manche et continue de dominer la rencontre mais le CSKA s'en sort bien toujours avec l'aide d'un arbitrage très compatissant. Il faut donc disputer une prolongation, celle-ci ne dure pas longtemps. Sur une offensive, Sochnikov dans le slot tente une retournée, le puck passe à côté et ricoche dans la bande pour revenir dans la palette de Slepychev qui lance au fond malgré le retour de Pasquale, les trois joueurs du Loko autour de la cage, les bras balants n'ont fait qu'observer toute la scène et ils sont bien réprimendés par le portier canadien, abandonné seul et qui doit s'incliner. Le CSKA remporte à l'arraché un match dans lequel il n'a guère brillé, mais seule la victoire compte, parait il. Les Moscovites prennent les commandes de la série avant un match 4 toujours à Iaroslavl mardi.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Lars Johansson (CSKA Moscou)

** : Kirill Petrov (AK Bars Kazan)

*** : Lars Johansson (CSKA Moscou)

** : Kirill Petrov (AK Bars Kazan)

* : Pavel Tyutnev (Lokomotiv Iaroslavl) Les Tatars tiennent bon et engrangent une troisième victoire dans la série qui les places à un sucés de la finale de conférence. Le Salavat Yulaev méconnaissable en attaque notamment est déjà dos au mur et doit impérativement l'emporter mardi sous peine d'être déjà éliminé.Lequi revenu à égalité avec un confortable succès à domicile se déplace à Iaroslavl pour un match 3 attendu. Ledémarre vite et se porte rapidement à l'assaut, les tirs s'enchaînent mais ne parviennent pas à déjouer. Les visiteurs sont peu inspirés mais pourtant ce sont eux qui ouvrent les compteurs à la mi-tiers.en break voit son tir détourné par, le puck file en angle opposé,bien placé reprend dans l'angle ouvert. Le Lokomotiv continue de charbonner mais sans réussite, le deuxième tiers est nettement dominé par les locaux qui ne parviennent pas à débloquer leur compteur. Finalement après plus de quarante quatre minutes de stérilité la délivrance tombe sur l'Arena 2000.se présente devant le but et tente sa chance, le portier repousse, le puck traîne au milieu de la défense moscovite,reprend victorieusement et égalise. A 18 ans il marque son premier but en KHL. Iaroslavl ne lâche pas le manche et continue de dominer la rencontre mais le CSKA s'en sort bien toujours avec l'aide d'un arbitrage très compatissant. Il faut donc disputer une prolongation, celle-ci ne dure pas longtemps. Sur une offensive,dans le slot tente une retournée, le puck passe à côté et ricoche dans la bande pour revenir dans la palette dequi lance au fond malgré le retour de, les trois joueurs du Loko autour de la cage, les bras balants n'ont fait qu'observer toute la scène et ils sont bien réprimendés par le portier canadien, abandonné seul et qui doit s'incliner. Le CSKA remporte à l'arraché un match dans lequel il n'a guère brillé, mais seule la victoire compte, parait il. Les Moscovites prennent les commandes de la série avant un match 4 toujours à Iaroslavl mardi.*** : Lars Johansson (CSKA Moscou)** : Kirill Petrov (AK Bars Kazan)* : Pavel Tyutnev (Lokomotiv Iaroslavl)











