Hockey sur glace - KHL : Qui a dit que l'Amur était mort ? L'Amur remporte un tonitruant succès après 5 défaites de suite. Kazan gagne une 9e fois de suite, tandis que le Spartak se relance Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 07/01/2021 à 06:00

Khabarovsk - Nur-Sultan : 5-1

Tchelyabinsk - Spartak Moscou : 2-6

Kazan - Dynamo Moscou : 2-1



hcamur.ru L'Amur des frères Zohorna se relance face au Barys

L'Amur battu sur le fil par Nur-Sultan au dernier match, rebondit de la plus belle des manières au deuxième match du back-to-back. La partie démarre bien, le coup de canon de Terechtchenko est dévié par le portier kazakh, Tomas Zohorna récupère, dévie au deuxième poteau pour Rasskazov qui pousse dans la cage grande ouverte. En infériorité, Hynek Zohorna récupère une relance complètement ratée, fonce au but et mystifie complètement Ortio pour doubler la mise. Dès la reprise, les frères Zohorna continuent le show. Tomas déstabilise la défense, remet pour Hynek qui déjoue tout le monde, gardien y compris. En powerplay, Gorchkov alourdit la mise d'un coup de canon de la bleue. Le Barys bombarde mais Langhamer tient bon. Finalement, Dietz débloque le compteur kazakh. A 1-4, Nur-Sultan sort son gardien, décision curieuse, qui permet à Butuzov d'enfoncer le clou avec un cinquième but. L'Amur renoue avec la victoire avec panache.

Kazan aligne une neuvième victoire consécutive en dominant le Dynamo, c'est un nouveau record pour le club du Tatarstan. Les Moscovites mènent grâce à Shipov à l'entame du deuxième vingt, mais dans la foulée, Da Costa égalise sur un powerplay. Galiev donne la victoire avec un but dans la dernière période.



Le Spartak après trois revers de suite se déplace à Tchelyabinsk pour espérer se relancer. A l'issue d'un premier tiers globalement dominé, Fyodorov ouvre la marque en supériorité mais les locaux égalisent dès la reprise. Bakos et Djuse marquent dans la même minute pour donner un avantage conséquant aux visiteurs. Hanzl, puis Shirokov creuse l'écart avant la deuxième sirène. Sedlak marque une deuxième fois de la rencontre pour sauver l'honneur ouralien, mais le Spartak a le dernier mot en marquant un sixième but.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Hynek Zohorna (Amur Khabarovsk)

** : Tomas Zohorna (Amur Khabarovsk)

Résumé vidéo (en anglais) de la journée :

