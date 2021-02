Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Rebond Minsk repart de l'avant comme Sotchi. A l'Est, Omsk confirme sa place, l'Amur garde espoir Source : khl.ru Philippe Rouinssard Post par Hockey Hebdo le 01/02/2021 06:00 Tweeter

Khabarovsk - Novossibirsk : 3-1

Nijnekamsk - Sotchi : 1-4

Omsk - Iaroslavl : 4-2

Minsk - Podolsk : 5-4



KHL Shane Prince dlivre Minsk du Vityaz Podolsk

Minsk après deux défaites de suite a perdu la cinquième place, la réception du Vityaz qui a besoin de points pour franchir la barre est un bon test pour les deux formations. Les locaux dominent le premier tiers, Prince derrière la cage dépose une offrande plein axe pour Klinkhammer qui ouvre les vannes. En infériorité, Dergachyov parvient à partir seul en contre et égalise. Minsk retourne à son powerplay et s'applique, Mitchell dévie pour Paré qui doit s'y reprendre à deux fois avant de marquer. Dès la reprise du 2e, Pylenkov égalise en supériorité d'un lourd slap. A peine deux minutes plus tard, Usov en break a remis les Biélorusses devant. Le match est fou, dans la minute Grebenchikov en break sert parfaitement Moiseyev qui égalise. Au début du dernier acte, Gorbunov trouve la faille pour redonner l'avantage au Dinamo. En powerplay, Prince fait le show pour doubler l'avantage des siens. Hultström en powerpaly rapproche bien la marque mais il ne reste qu'une poignée de secondes qui ne peuvent plus faire la différence.

Sotchi remporte le duel des mal classés et des éliminés contre Nijnekamsk. Après un premier tiers équilibré avec un but partout, les visiteurs prennent l'ascendant en période médiane grâce à Feoktistov. Malmené au dernier tiers, le Leopard tient bon et marque encore deux fois pour s'assurer une victoire confortable.



L'Avangard prend sa revanche après une défaite contre le Lokomotiv au dernier match. Les visiteurs mènent pourtant après un tiers. Kovalchuk égalise au début du deuxième vingt avant que Zernov ne donne l'avantage en powerplay. Iaroslavl parvient à égaliser mais en fin de partie Boucher permet aux locaux de reprendre les commandes avant un dernier but en cage vide.

L'Amur n'a toujours pas déposé les crosses et domine Novossibirsk pour conserver un petit espoir d'une qualification aux palyoffs. Les tigres ont parfaitement débuté la partie menant 3-0 dans la première demi-heure avec deux points de Zohorna et de Rasskazov. Suffisant pour assurer la victoire.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Shane Prince (Dinamo Minsk)

** : Ilya Kovaltchuk (Avangard Omsk)

