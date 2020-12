Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Reçu 5 sur 5 ! Le Severstal signe un 5e de suite, le Dynamo Moscou et Minsk vont bien aussi. Le Vityaz et le Spartak sont à la relance. A l'Est, Oufa, le Barys et l'Avtomobilist se reprennent. Kazan reste seul en tête Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 14/12/2020 à 06:00 Tweeter

Oufa - Novossibirsk : 3-1

Magnitogorsk - Ekaterinbourg : 0-4

Tchelyabinsk - Nur-Sultan : 2-4

Pékin - Minsk : 2-3 TAB

Nijnekamsk - Dynamo Moscou : 2-3

Tcherepovets - Nijni Novgorod : 3-0

Podolsk - Omsk : 4-3

Sotchi - Spartak Moscou : 3-4

Kazan - Helsinki : 4-1



Le Severstal qui reste sur quatre victoires de suite reçoit le Torpedo, en forme. Un match prometteur. Le premier tiers est de bonne facture, Kapustin dévie parfaitement pour Provolnev face au but qui ouvre les compteurs locaux. Tcherepovets domine le deuxième tiers mais le score ne bouge pas. Les efforts locaux payent en dernière période, Kodola dévie dans l'angle opposé, Vovchenko reprend et double la marque. En supériorité, Provolnev envoie un slap dévastateur au fond pour accroître encore le score. Podyapolsky repousse les 23 lancers de Nijni Novgorod et signe un nouveau blanchissage.

Le Dynamo Moscou s'est fait quelques frayeurs à Nijnekamsk. Pourtant la partie avait bien commencée pour les visiteurs qui ouvrent la marque par Popugayev. Mais un doublé de Hudacek change complètement la donne. Tarasov finit par égaliser en dernière période. Un powerplay dans les dernières minutes de jeu permet à Shipatchyov de délivrer son équipe en profitant d'un rebond.

Minsk a également peiné pour se défaire du Red Star Kunlun. Le premier tiers ne donne pas de but, mais malgré leur domination au deuxième les Biélorusses ne trouvent pas de solution et pire sont menés au score. Ils égalisent en powerplay mais Pékin reprend l'avantage, finalement Demkov n'égalise une deuxième fois que juste avant la sirène. Aux tirs au but les bisons l'emportent pour conserver leur cinquième place.

Le Spartak récupère la septième place grâce à un succès à Sotchi. Le club du peuple mène 3-0 puius 4-1 mais se fait remonter jusqu'à une longueur, il parvient à serrer les rangs et tenir jusqu'au bout.

Le Vityaz se reprend avec une victoire de prestige contre Omsk. Un excellent début de partie donne trois buts d'avance aux locaux. Les Sibériens rapprochent le score mais Danforth marque son deuxième but de la rencontre pour entériner la victoire des banlieusards.



Le Barys est aussi à la relance et s"impose à Tchelyabinsk, récupérant du même coup la 8e place de la conférence orientale. Starchenko marque trois points dans ce match, Orekhov deux. Le Traktor retombe dans ses doutes juste avant la trêve.

Kazan continue de marcher tranquillement sur sa conférence, dans cette journée, les panthères des neiges ont surclassé Helsinki. Un excellent premier tiers permet aux locaux de mener 2-0. Les Jokerit reviennent à une longueur mais Da Costa d'une bonne reprise (voir

Oufa s'impose logiquement à domicile face à Novossibirsk. dans cette partie, Hartikainen et Kadeikin marquent deux points.

L'Avtomobilist retrouve des couleurs juste avant la trêve en corrigeant Magnitogorsk dans le derby. Un score sans appel où Belousov et Bocharov ont marqué deux points chacun. Kovar blanchi avec 30 arrêts.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



***: Justin Danforth (Vityaz Podolsk)

** : Vladislav Provolnev (Severstal Tcherepovets)

* : Roman Starchenko (Barys Nur-Sultan)



