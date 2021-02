Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Rien n'est encore fait Le suspense reste fort pour le classement final. Oufa reste en course pour la 2e place, le Barys et l'Avtomobilist sont aux coudes coudes , le Traktor et le Torpedo sont fixs. A l'Ouest, le Lokomotiv n'a pas pu raccrocher mais a encore une dernire chance pour le faire, Severstal et Minsk luttent encore pour s'changer les fauteuils Source : khl.ru Philippe Rouinssard Post par Hockey Hebdo le 26/02/2021 06:00 Tweeter

Tchelyabinsk - Nijni Novgorod : 3-2

Kazan - Magnitogorsk : 2-3 TAB

Pékin - Nur-Sultan : 0-3

Iaroslavl - CSKA Moscou : 2-3 TAB

Nijnekamsk - Tcherepovets : 2-3 ap

Saint-Pétersbourg - Podolsk : 4-0

Omsk - Oufa : 1-2

Spartak Moscou - Novossibirsk : 2-3 ap

Sotchi - Ekaterinbourg : 0-3

Helsinki - Khabarovsk : 4-3 ap

Riga - Minsk : 1-2



KHL Oufa, encore vainqueur, peut encore rcuprer la 2e place

Oufa remporte une victoire clé contre Omsk pour espérer arracher sur le fil la deuxième place orientale. C'est un doublé de Hartikainen qui vient comme souvent sauver la machine verte qui aligne une neuvième victoire de suite ! Le dénouement final aura lieu samedi.

Magnitogorsk remporte le match au sommet de l'Orient contre Kazan. Les visiteurs menaient 2-0 après dix minutes mais patiemment, les panthères sont revenues dans le match et ont égalisé. Chibisov, déjà buteur dans le match, donne la victoire aux Métallurgistes aux tirs au but.

Le Traktor remporte une victoire clé contre le Torpedo et s'assure de la cinquième place en vue des séries. Par deux fois les locaux ont mené la danse mais ils se sont fait reprendre à chaque fois par son adversaire. Dans l'ultime minute de jeu, le coup de canon de Sedlak donne la victoire aux locaux.

Le Barys remporte un succès clé dans la lutte pour le classement oriental en surclassant Pékin. Dans ce match, Videll compte deux points, Karlsson blanchit avec 35 arrêts. Les Kazakhs sont en bonne position pour terminer sixièmes mais tout se jouera au dernier match.

En effet, l'Avtomobilist leur colle au train après sa victoire à Sotchi avec deux points de Tryamkin et un blanchissage de Kovar avec 29 arrêts.

Le Sibir poursuit sa série de victoires finales pour le beau geste en dominant le Spartak. Deux points de Sharov dont le but en prolongation ont notamment permis la victoire sibérienne.



Photographe : Raimonds Volonts pour dinamoriga.lv Minsk s'impose au forceps Riga et reste 6e

Minsk a été bousculé à Riga mais en se ressaisissant en dernier tiers parvient à remporter la partie et reste sixième mais rien n'est encore fait.

Le CSKA a peiné pour se défaire de Iaroslavl mais l'emporte aux tirs au but grâce à Loktionov. le point pris par le Loko ne suffit pas à revenir sur le podium. Tout se jouera samedi au dernier match.

Victoire sans problème pour le SKA qui corrige le Vityaz grâce notamment à deux points de Morozov, Galimov et Marchenko et à un blanchissage (18 arrêts) de Samonov contre son ancienne équipe.

Les Jokerit ont du batailler ferme pour venir à bout de Khabarovsk, courageux jusqu'au bout. Schroeder auteur de deux buts dont celui de la prolongation est le héros du jour.

Le Severstal a peiné à Nijnekamsk mais s'impose quand même pour espérer terminer sixième. Un doublé de Kapustin dont le but victorieux en prolongation a permis aux sidérurgistes d'arracher la victoire dans la tannière du loup. L'espoir de récupérer la sixième place au dernier jour est toujours là.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Kirill Kapustin (Severstal Tcherepovets)

** : Teemu Hartikainen (Salavat Yulaev Oufa)

