CSKA Moscou : 2-5 (0-3)



KHL 3e victoire du CSKA contre le SKA

Saint-Pétersbourg, battu deux fois à l'extérieur sans marquer de but doit l'emporter à domicile pour ne pas se retrouver dos au mur face au CSKA. La partie démarre tambour battant, Kamenev derrière la cage remet dans le slot pour Timkin laissé bien imprudement seul, il pousse au fond pour l'ouverture du score, enfin un but pour le SKA dans cette finale occidentale (1-0).

Mais après cette bonne entame, plus rien, le SKA pénalisé retraite dans sa zone et abandonne le palet et le contrôle du jeu à son rival qui presse pour revenir au score. Samonov répond présent pour maintenir l'avantage des siens jusqu'à la première sirène.

Les pénalités locales s'enchaînent et le powerplay du CSKA finit par faire le boulot à l'entame du tiers médiant. Sochnikov dévie au second poteau pour Slepychev qui glisse au fond pour égaliser (1-1).

Les visiteurs continuent de pousser, le SKA défend de plus en plus laborieusement et ne parvient pas à sortir de sa zone. Gilmour lance, Mamin sur la trajectoire dévie au fond pour renverser la tendance (1-2).

Saint-Pétersbourg, hagard, ne sait plus que faire et commet une nouvelle faute. La partie tourne au fiasco complet et en l'espace de quatre minutes les Moscovites ajoutent un troisième but à leur compteur. Shalunov d'un coup de canon vient creuser l'écart (1-3).

C'est la débandade chez les locaux qui changent de gardien, ils profitent d'un flot de pénalités adverses pour reprendre pied mais ne parviennent pas à réduire la mise malgré trois powerplays avant la deuxième sirène.

Au dernier tiers le SKA hausse le ton mais ne parvient pas à refaire son retard. Les visiteurs jouent le chrono et font le dos rond pour résister à leur rival. A force de tentatives le verrou saute, Galimov longe la cage à toute allure et lance, le rebond traîne devant le but et Ojiganov le propulse sous la barre (2-3).

Saint-Pétersbourg se rapproche et continue d'attaquer, pour se donner plus de chance il sort son gardien mais multiplie les approximations. Une entrée en zone catastrophique permet à Robinson de contrer et de lancer dans la cage vide (2-4).

Le SKA assommé ressort son gardien mais doit encore une fois faire face à ses propres égarements, une nouvelle perte de palet permet à Okulov d'alourdir la marque une ultime fois (2-5).

Un net revers, le troisième de suite pour Saint-Pétersbourg qui se retrouve dos au précipice, il n'a plus le choix et devra gagner ses prochains matchs sous peine d'en avoir fini avec la compétition.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Konstantin Okulov

** : Anton Slepychev

* : Igor Ojiganov











