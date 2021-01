Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Sacrée partie Le Lokomotiv domine l'Avangard dans un superbe match. Le Dynamo, le CSKA et les Jokerit l'emportent, le Severstal se replace Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 30/01/2021 à 06:00 Tweeter

Iaroslavl - Omsk : 3-2 ap

Minsk - CSKA Moscou : 2-4

Dynamo Moscou - Sotchi : 4-0

Helsinki - Nijni Novgorod : 4-1

Riga - Tcherepovets : 2-3



KHL Le Lokomotiv vient à bout d'Omsk dans un grand match

Le Lokomotiv recevait Omsk pour un joli choc interconférences. Une première faute rapide des locaux permet aux visiteurs de montrer les dents, après plusieurs tentatives infructueuses, Boucher d'un coup de canon donne l'avantage aux Eperviers. Omsk continue de se montrer dangereux, Tolchinsky dévie au fond le slap d'Emelin pour doubler la marque. Dès la reprise de la deuxième période, Korchkov s'offre une énorme occasion, Emelin parvient à sauver in-extremis mais dans son mouvement pour se dégager, il envoie bien involontairement le puck dans son propre but. Iaroslavl domine séchement les débats, à forces de tentatives il égalise. Kayumov dévie parfaitement au deuxième poteau pour Pulkkinen qui égalise entre les pads de Bobkov. Il faut disputer une prolongation, Korchkov et Ohtamaa partent en break à deux, le premier sert le second qui donne la victoire.

Sans trop de soucis le CSKA s'est imposé à Minsk grâce notamment à un doublé d'Okulov.

Le Dynamo Moscou brille à domicile et élimine Sotchi d'une éventuelle qualification aux séries. Cajkovsky marque un tour du chapeau, Bocharov blanchit avec 23 arrêts.

Les Jokerit confortent leur cinquième place en s'imposant séchement à domicile face au Torpedo. Le match a été dominé et maîtrisé d'un bout à l'autre pour les Finlandais. Ikonen, Pihlström et Anttila comptent deux points chacun.

Le Severstal s'impose difficilement à Riga mais creuse encore un peu sa place bien au chaud. Un doublé d'Adamchuk au premier tiers donne un bon avantage aux sidérurgistes mais les policiers lettons reviennent au score. Nättinen en powerplay donne la victoire à moins de deux minutes de la fin.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Michal Cajkovsky (Dynamo Moscou)

** : Egor Korchkov (Lokomotiv Iaroslavl)

*** : Michal Cajkovsky (Dynamo Moscou)

** : Egor Korchkov (Lokomotiv Iaroslavl)

* : Kirill Adamchuk (Severstal Tcherepovets)











