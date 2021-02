Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Sans tambour ni trompette Kazan s'impose laborieusement chez le petit poucet grce trois points de Da Costa Source : khl.ru Philippe Rouinssard Post par Hockey Hebdo le 16/02/2021 06:00 Tweeter

Kazan : 3-4



KHL Victoire difficile Riga pour l'Ak Bars

Duel des extrêmes à Riga, où les locaux lanterne rouge, reçoivent Kazan, leader de la ligue. Les visiteurs sont pénalisés d'entrée, Indrasis y va de son coup de canon pour ouvrir le score (1-0).

L'euphorie locale ne dure pas longtemps, un powerplay des visiteurs permet à Da Costa dans le cercle droit d'égaliser d'un bon lancer (1-1).

Kazan contrôle le match du casque et des épaules mais Voris multiplie les interventions devant la cage lettone. Une faute tatare permet aux locaux de reprendre les devants. Grachyov met dans le slot pour Eliseyev qui colle au fond (2-1).

L'Ak Bars repart à ses affaires et tente sa chance à plusieurs reprises. Dans les dernières secondes de jeu, Tikhonov dans le slot pousse à deux reprises mais se heurte à Voris au sol, Da Costa reprend le rebond avec succès (2-2).

Le deuxième tiers est plus équilibré mais aussi plus calme, les deux équipes se neutralisent dans un bon jeu. A la mi-match, Tikhonov dans le slot parvient à battre le jeune gardien letton à bout portant (2-3).

Riga accélère encore pour reprendre les devants mais sans succès. La vitesse des snipers tatars renverse la tendance et les locaux reculent. Glukhov contourne la cage et parvient à trouver la faille dans un trou de souris (3-4).

Riga se relance vers l'avant mais sans succès, le leader cadenasse et parvient à l'emporter sur le plus petit des écarts chez le dernier. Quatrième victoire de suite pour Kazan, désormais assuré de terminer en tête de sa division.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Stéphane Da Costa

** : Viktor Tikhonov

* : Miks Indrasis



Résumé vidéo (en anglais) de la rencontre :

