KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Se battre jusqu'au bout Magnitogorsk l'emporte dans l'ultime minute, le Barys s'impose au bout du suspense en extrme orient. A l'Ouest, Riga enchane un deuxime succs de rang Source : khl.ru Philippe Rouinssard Post par Hockey Hebdo le 05/01/2021 06:00

Nur-Sultan : 4-5 TAB

Magnitogorsk - Spartak Moscou : 4-3

Riga - Dynamo Moscou : 5-4



KHL Le Metallurg djoue le Spartak dans les dernires secondes

Le Metallurg espère se relancer en début d'année après une fin 2020 un peu décevante. La réception du Spartak en difficultés et peut être l'occasion. Les visiteurs dominent la première période de la rencontre, logiquement ils ouvrent la marque. Hanzl est à la déviation du lancer de Shirokov. Dès la reprise du 2e vingt, le Spartak récupère un powerplay, Djuse d'un coup de canon de la bleue, double la marque. Magnitka accélère le rythme et surdomine la période. Finalement les efforts sont récompensés, Nestrasil dans l'axe dévie bien et trouve le fond du but. A l'entame du dernier tiers, Hanzl se retrouve seul face au gardien et redonne le large aux siens. Le Metallurg retourne à sa domination sans partage, c'est encore une déviation, cette fois signée Kulyomin, qui remet les locaux dans le match. Chibisov échoue sur Hudacek, mais Plotnikov parvient à glisser le rebond entre le patin et le montant pour l'égalisation. MMK cogne mais le temps file, dans les derniers instants, Prokhorkin s'élance en break, le puck roule entre les pads du portier et fini au fond à 38 secondes de la sirène finale ! Un succès arraché par Magnitogorsk qui récupère la troisième place orientale, troisième défaite de rang pour le Spartak.

Le Barys est allé s'imposer au bout du bout sur la glace de Khabarovsk, qui a été mal payé de ses efforts avec un unique point. L'inévitable Frattin ouvre rapidement la marque côté visiteur, mais un bel effort des tigres, leur permet d'égaliser rapidement par Polunin avant que Lugin ne donne l'avantage en powerplay juste avant la première sirène. Jordan porte le score à 3-1 à la mi-match, mais les panthères se réveillent et égalise en l'espace de deux minutes de jeu. Profitant d'une nouvelle supériorité, l'Amur reprend les commandes, pour moins d'une minute puisque Mikhaïlis égalise dans la foulée. Il faut une longue séance de fusillade pour séparer les deux équipes et finalement Starchenko, déjà buteur dans la rencontre, donne la victoire aux Kazakhs qui confortent leur septième place.



Riga enchaîne une deuxième bonne victoire de suite en dominant un deuxième club de la capitale russe, le Dynamo. L'inévitable Jaskin ouvre le score, puis les visiteurs doublent la mise mais Riga renverse complèment la tendance et mène 3-2 après deux tiers. Sergeyev égalise dès l'entame du dernier tiers. Mais Bukarts marque deux buts dans la même minute, complète le hat-trick et redonne une confortable avance aux Lettons. Les Dynamistes moscovites recollent mais ne peuvent revenir au score. Le Dinamo Riga reste bon dernier mais l'éclaircie apparue en fin d'année 2020 se confirme.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Roberts Bukarts (Dinamo Riga)

** : Nikita Mikhaïlis (Barys Nur-Sultan)

*** : Roberts Bukarts (Dinamo Riga)
** : Nikita Mikhaïlis (Barys Nur-Sultan)
* : Robin Hanzl (Spartak Moscou)











