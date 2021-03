Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Sec et sans bavure Le SKA se qualifie en crasant son rival au match 5, l'Avangard inflige galement un revers sec et reprend les devants dans la srie Source : khl.ru Philippe Rouinssard Post par Hockey Hebdo le 27/03/2021 06:00 Tweeter

Omsk - Magnitogorsk : 4-0 (3-2)

Saint-Pétersbourg - Dynamo Moscou : 4-0 (4-1)



KHL Le SKA se qualifie en 5 matchs contre le Dynamo

Saint-Pétersbourg après un succès confortable au match 4 retrouve sa glace pour espérer conclure la série face à un Dynamo Moscou qui inquiète sérieusement. Les Moscovites démarrent pied au plancher mais ne peuvent déjouer Hellberg solide comme un roc. Encore une fois les locaux se montrent particulièrement réalistes, alors qu'ils n'ont pas vu le jour du tiers quasiment, ilsouvrent le score à 5 secondes de la fin sur une de leurs rares tentatives. Timkin plein axe ouvre les compteurs d'un bon lancer. Comme lors du match 4, le Dynamo est emmené au tapis par sa propre indiscipline qui lui cloue son propre cercueil. En powerplay, Tkachyov dans le slot lance, le puck repoussé traîne au second poteau où Galimov n'a plus qu'à le pousser au fond. Toujours en powerplay, Ojiganov à la bleue alourdit le score d'un lancer surpuissant. Au dernier tiers, le Dynamo semble déjà en vacances et ne fait strictement plus rien. Tsitsyura en break marque son premier but des playoffs de sa jeune carrière alors que Bocharov ne bouge pas d'un iota. La partie s'achève sur un jeu blanc de Hellberg (25 tirs) le deuxième des playoffs. Le Dynamo part en vacances par la petite porte après un match complètement raté d'un bout à l'autre. Le SKA sans trop d'efforts rejoint encore une fois la finale de conférence occidentale.





KHL Knight fait le show au match 5 contre Magnitogorsk

L'Avangard écrasé au match 4 doit rebondir face au bouillant Metallurg pour espérer reprendre les devants dans la série. La partie démarre fort en faveur des Sibériens, rapidement les efforts payent. Boucher en contre parvient à décaler Knight qui ouvre les vannes. Magnitka se reprend bien mais Hrubec fait bonne garde devant ses filets pour préserver le mince avantage. En fin de période, Knight est à la déviation et double la marque. Un premier tiers à oublier pour MMK qui reprend son excellent jeu en deuxième période mais toujours sans parvenir à marquer. Les tirs pleuvent mais le temps file en faveur des locaux qui tiennent bon leur avance. Mais les Ouraliens se découvrent pour aller sans cesse titiller les réflexes du cerbère tchèque. Chinakhov en profite pour s'échapper en break et marque à son tour. Magnitogorsk assommé, sort quand même son gardien en fin de partie, alors que la messe est dite, l'occasion pour Knight d'achever le tour du chapeau et de donner une victoire très nette et un peu sévère au match 5. Avec 38 arrêts, Hrubec est le héros du soir. Omsk reprend les commandes et peut se qualifier en cas de victoire lundi dans l'Oural.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Simon Hrubec (Avangard Omsk)

** : Corban Knight (Avangard Omsk)

* : Emil Galimov (SKA Saint-Pétersbourg) - Magnitogorsk : 4-0 (3-2)- Dynamo Moscou : 4-0après un succès confortable au match 4 retrouve sa glace pour espérer conclure la série face à unqui inquiète sérieusement. Les Moscovites démarrent pied au plancher mais ne peuvent déjouersolide comme un roc. Encore une fois les locaux se montrent particulièrement réalistes, alors qu'ils n'ont pas vu le jour du tiers quasiment, ilsouvrent le score à 5 secondes de la fin sur une de leurs rares tentatives.plein axe ouvre les compteurs d'un bon lancer. Comme lors du match 4, le Dynamo est emmené au tapis par sa propre indiscipline qui lui cloue son propre cercueil. En powerplay,dans le slot lance, le puck repoussé traîne au second poteau oùn'a plus qu'à le pousser au fond. Toujours en powerplay,à la bleue alourdit le score d'un lancer surpuissant. Au dernier tiers, le Dynamo semble déjà en vacances et ne fait strictement plus rien.en break marque son premier but des playoffs de sa jeune carrière alors quene bouge pas d'un iota. La partie s'achève sur un jeu blanc de(25 tirs) le deuxième des playoffs. Le Dynamo part en vacances par la petite porte après un match complètement raté d'un bout à l'autre. Le SKA sans trop d'efforts rejoint encore une fois la finale de conférence occidentale.L'écrasé au match 4 doit rebondir face au bouillantpour espérer reprendre les devants dans la série. La partie démarre fort en faveur des Sibériens, rapidement les efforts payent.en contre parvient à décalerqui ouvre les vannes. Magnitka se reprend bien mais Hrubec fait bonne garde devant ses filets pour préserver le mince avantage. En fin de période,est à la déviation et double la marque. Un premier tiers à oublier pour MMK qui reprend son excellent jeu en deuxième période mais toujours sans parvenir à marquer. Les tirs pleuvent mais le temps file en faveur des locaux qui tiennent bon leur avance. Mais les Ouraliens se découvrent pour aller sans cesse titiller les réflexes du cerbère tchèque.en profite pour s'échapper en break et marque à son tour. Magnitogorsk assommé, sort quand même son gardien en fin de partie, alors que la messe est dite, l'occasion pourd'achever le tour du chapeau et de donner une victoire très nette et un peu sévère au match 5. Avec 38 arrêts,est le héros du soir. Omsk reprend les commandes et peut se qualifier en cas de victoire lundi dans l'Oural.*** : Simon Hrubec (Avangard Omsk)** : Corban Knight (Avangard Omsk)* : Emil Galimov (SKA Saint-Pétersbourg) © 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Ractions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte whlen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur