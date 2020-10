Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Surprises à gogo L'Amur et Pékin impressionnent, le Sibir se relance tout comme le Torpedo. A l'Ouest les Jokerit se reprennent à la fin d'un match fou, Podolsk et le Severstal brillent, le Dynamo Moscou se rassure Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 22/10/2020 à 06:00 Tweeter

Khabarovsk - Kazan : 7-1

Novossibirsk - Tchelyabinsk : 3-1

Nur-Sultan - Helsinki : 4-5 ap

Pékin - Magnitogorsk : 6-4

Tcherepovets - Sotchi : 2-0

Podolsk - Oufa : 4-3

Dynamo Moscou - Minsk : 5-2

CSKA Moscou - Nijni Novgorod : 2-3 ap



hctorpedo.ru Le Torpedo surprend le CSKA Moscou

Le Torpedo remporte la grosse victoire de la journée en s'imposant dans la capitale face au CSKA. Le premier but est cocasse, Johansson sort de son but pour servir Sergeyev qui perd le palet, le rookie Vengryjanovsky en profite pour marquer son premier but KHL dans la cage vide. Les visiteurs sont rapidement pénalisés, Kiselevitch en profite pour égaliser depuis la bleue. Dans le deuxième tiers un excellent lancer de Vengryjanovsky déjoue le portier suédois pour son deuxième but de la soirée. Le CSKA malmené parvient à égaliser en powerplay grâce à Kempe. En prolongation, Varnakov fait parler son expérience pour donner la victoire au Torpedo qui conforte sa 7ème place.

L'Amur pulvérise Kazan et signe une troisième victoire consécutive, il se venge de belle manière de la lourde défaite encaissée à Kazan la semaine dernière, jour pour jour. Trois buts dans les quinze premières minutes signent un début de match en fanfare. Da Costa réduit bien la marque (lire Jordan s'offre un hat-trick, Gorchkov, Kamalov, Butuzov, Rasskazov et Vyatcheslav Ushenin marquent deux points. Grâce a ce tonitruant succès, l'Amur s'empare de la 8eme place.

Le Sibir brise sa série de 6 revers de suite en dominant à domicile Tchelyabinsk. Après un premier tiers vierge les visiteurs prennent les devants. Li égalise peu après, Puustinen donne l'avantage sur un gros effort collectif avant que les locaux ne concluent en cage vide.

Le Red Star Kunlun signe un troisième succès de suite en battant à la surprise générale Magnitogorsk grâce à deux points de Wong et Lofqvist.



hcbarys.kz Les Jokerit remontent un match fou à Nur-Sultan

Les Jokerit remportent un match fou sur la glace de Nur-Sultan. Un bien mauvais second tiers des Finnois permet à leur adversaire de mener 2-0. Les Kazakhs accélèrent au début du dernier vingt et mènent 4-0 après 42 minutes, la messe semble dite. Regin débloque le compteur visiteur après 45 minutes de stérilité. Puis les Jokerit marquent deux buts coup sur coup dont un deuxième de Regin. En fin de partie Helsinki sort son portier et Lehtonen arrache l'égalisation à 1'20 du terme. En prolongation O'Neill fait un énorme effort et remet derrière lui juste devant la cage pour Sklenica qui arrive à toute allure et place la rondelle juste sous la barre et donne une improbable victoire aux Finlandais revenus de très loin !

Le Dynamo Moscou se rassure en dominant de manière confortable Minsk avec tout de même deux buts en cage vide. Shipatchyov marque deux buts et trois points, deux points pour Kagarlitsky.

Le Severstal assure à domicile en dominant Sotchi grâce à un doublé de Bukarts et un blanchissage (24 arrêts) de Podyapolsky.

Le Vityaz crée la surprise en s'imposant face à Oufa grâce notamment à un doublé de Syomin dont le but victorieux à à peine une minute de la fin de partie. Grâce à ce succès les banlieusards reviennent huitièmes.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Vadim Shipatchyov (Dynamo Moscou)

** : Michal Jordan (Amur Khabarovsk)

