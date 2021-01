Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Tombe la neige Le Sibir enfoui Pkin sous la neige. Magnitogorsk repasse 3e, toujours derrire Omsk encore victorieux. A l'Ouest le Lokomotiv et Mins cartonnent Source : khl.ru Philippe Rouinssard Post par Hockey Hebdo le 08/01/2021 06:00 Tweeter

Novossibirsk : 1-6

Iaroslavl - Saint-Pétersbourg : 4-1

Nijni Novgorod - Magnitogorsk : 2-3

Omsk - Tcherepovets : 4-3

Riga - Minsk : 2-6



hcredstar.com Le Sibir corrige le Red Star Kunlun

Le Sibir qui commence difficilement 2021 se rend dans la banlieue de Moscou pour y affronter le Red Star Kunlun en forme. le premier tiers est d'excellent niveau et équilibré, dans les derniers instants, Ermakov dans la profondeur ouvre le score pour les Sibériens. Pékin sombre au tiers médiant mais parvient à tenir le score, mieux encore, Foo seul en break égalise d'un magnifique tir en pleine lucarne, sur une des seules occasions locales. Dans la foulée, Vladislav Ushenin prolonge au fond un palet flottant pour remettre les visiteurs devant. Romantsev creuse l'écart dès les premiers coups de patins du dernier tiers. Le Sibir accélère, Sayustov dévie au fond le lancer de Sharov afin d'alourdir la marque. Seul en break, Puustinen y va de son but brillant. NSK continue de pousser et Komarov inscrit un sixième but pour compléter l'éclante victoire sibérienne.

L'Avangard a peiné pour se défaire d'une vaillante équipe de Tcherepovets. Omsk ouvre rapidement le score mais les sidérurgistes renversent la tendance, égalise, et passe devant avant la sirène. Un excellent deuxième tiers permet aux Eperviers qui marquent trois buts sans réplique pour mener 4-2, Khokhlachyov, Kaski et Tolchinsky comptent deux points. Au dernier tiers, les visiteurs parviennent à revenir à une longueur, grâce à un but de Geraskin qui marque son deuxième point du jour. Mais le Severstal ne pourra revenir au score avant la fin du match.

Magnitogorsk a encore remporté une victoire au forceps, cette fois face au Torpedo, mais c'est suffisant pour récupérer la troisième place en Orient. Comme souvent le Metallurg se détache dans les derniers instants de la partie. Cette fois c'est Nekolenko qui marque à 1'38 du coup de sirène final, trop tard pour que les locaux puissent recoller.



Troisième victoire consécutive pour le Lokomotiv qui démarre en trombe l'année, cette fois c'est le géant de Gazprom, Saint-Pétersbourg qui est passé sous le train. Iaro domine les deux premiers tiers mais n'ouvre le score par Kraskovsky qu'à la fin du deuxième. Ivanov profite d'une supériorité numérique pour doubler la mise dès la reprise du dernier acte. Le SKA rapproche le score mais est victime de son indiscipline, Petersson sur un tir de pénalité et Osipov en powerplay en fin de partie scellent le sort de la partie.

Minsk cartonne sur la glace de Riga pour assurer sa cinquième place. Prince signe un nouveau doublé, Varfolomeyev, Menell et Spooner marquent tous deux points.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Taylor Beck (Metallurg Magnitogorsk)

** : Oliver Kaski (Avangard Omsk)

