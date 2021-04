Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Toujours vivant Saint-Ptersbourg gagne enfin un match et reste en vie face au CSKA Source : khl.ru Philippe Rouinssard Post par Hockey Hebdo le 09/04/2021 06:00 Tweeter

Saint-Pétersbourg - CSKA Moscou : 3-1 (1-3)



KHL Le SKA s'impose au match 4 et reste en vie face au CSKA

Après trois revers consécutif le SKA doit impérativement enfin battre son rival du CSKA pour survivre encore dans cette série au travers de laquelle il est en train de passer complètement. A une victoire de la finale le club de l'armée rouge peut espérer conclure dès ce match 4.

Les locaux savent ce qu'ils ont à perdre et se mettent rapidement en ordre de bataille. Les premiers lancers sont pétersbourgeois et mettent d'entrée la pression sur le but visiteur. Le score s'ouvre rapidement, Strömwall remet au deuxième poteau pour Vey qui lance, Johansson fait le premier arrêt, mais touche seulement le rebond qui termine au fond (1-0).

La vitesse de jeu locale met en difficulté les Moscovites qui subissent au premier tiers et se font quelques frayeurs que la maladresse du SKA ne permet pas d'exploiter. En supériorité Piter n'a pas plus de réussite et ne parvient pas à doubler la mise avant la première sonnerie.

La deuxième période reprend sur le même rythme que la première, le SKA est sur tous les coups et pousse de toutes ses forces. Shvets-Rogovoy dans l'angle touche le montant. A force de tentatives, Saint-Pétersbourg double la mise. Fantenberg y va de son slap de la bleue, Strömwall seul dans l'axe dévie parfaitement au fond (2-0).

Le SKA reste encore un peu dangereux à l'image de Galimov seul en break qui voit son tir détourné par le bouclier de Johansson, mais progressivement la partie s'inverse. Le CSKA tente sa chance à plusieurs reprises cependant il est bien stoppé par Hellberg.

Sur une contre offensive, Podkolzin rate le cadre, le puck ricoche sur la bande et revient, Johansson le capte au vol avec sa mitaine mais le relâche devant l'angle grand ouvert, Podkolzin se jette dessus mais le portier suédois se retourne bien et vient tomber dessus pour le geler.

Le SKA est pénalisé en fin de tiers mais parvient à s'en sortir à peu de frais jusqu'au coup de buzzer.

Les dernières secondes d'infériorité sont tuées au début du dernier tiers. Les Moscovites sont à leur tour pénalisés, les lancers locaux n'inquiètent guère le portier adverse. La deuxième ligne moscovite continue de seule faire le métier et parvient à réduire le score. Mamin parvient à subtiliser le palet dans l'angle et sert Shalunov devant le but, le revers de ce dernier nettoie la lucarne pétersbourgeoise (2-1).

Le match est relancé et le CSKA peut espérer raccrocher les wagons. Pourtant il n'y met pas vraiment les formes en tentant des contres individuels, il ne met guère en danger le bloc local qui gère son avance sans forcer son talent. Les gardiens suédois tiennent leurs portes closes et le temps file à toute allure. Le SKA se débrouille bien pour saper le jeu adverse et les visiteurs ne parviennent pas à sortir leur gardien. Finalement lorsqu'ils s'y résolvent, ils ne contrôlent pas vraiment le palet, Khafizullin s'en empare et parvient à servir Podkolzin à la sortie de zone, son long dégagement termine dans la cage vide pour assurer la logique victoire pétersbourgeoise (3-1).

Le CSKA a fait preuve de légèreté durant ce match et s'incline logiquement, Saint-Pétersbourg gagne enfin un match et sauve sa tête dans la série, mais toujours dos au mur il devra encore s'imposer samedi dans la capitale russe s'il veut poursuivre l'aventure.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Vassily Podkolzin

** : Malte Strömwall

* : Maksim Shalunov



