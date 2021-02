Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Travailler pour les autres En s'imposant Helsinki offre la qualification Minsk et au Severstal. Le Vityaz devra batailler jusqu'au bout pour esprer passer. Le SKA s'impose dans un match compliqu Source : khl.ru Philippe Rouinssard Post par Hockey Hebdo le 23/02/2021 06:00 Tweeter

Saint-Pétersbourg : 3-4

Helsinki - Podolsk : 5-1



KHL Les Jokerit dominent Podolsk qui devra lutter pour se qualifier

Les Jokerit déjçà à qualifiés, affrontent le Vityaz qui cravache pour revenir dans les 8. Le premier tiers équilibvré et disputé permet aux locaux d'ouvrir la marque, en powerplay, Regin convertit un rebond. Dès la reprise, Schroeder en break double la mise. Podolsk surdominé sombre corps et biens. Pourtant en powerplay, Pilenkov parvient à faire recoller au score son équipe. Les banlieusards refond surface en dernière période mais ils s'écroulent en l'espace d'une minute. Jensen en break et Friman d'un coup de canon de la bleue permettent aux locaux de prendre définitivement le large. Les Jokerit assurent leur triomphe, Junttila en infériorité numérique, parvient à s'échapper et à enfoncer le clou. Naufrage de Podolsk qui voit les playoffs s'éloigner encore un peu, mais il reste trois matchs encore à faire. La défaite du club de la banlieue offre la qualification pour les playoffs au Dinamo Minsk et au Severstal Tcherepovets désormais trop loin pour se faire rattraper par le chevalier.

Saint-Pétersbourg renverse un match très compromis face à Pékin. En effet après quarante minutes, le Red Star Kunlun mène 3-0. Au dernier tiers, les locaux s'effondrent tandis que le SKA explose tout. En deux minutes Strömwall et Marchenko ont déjà marqué une fois chacun. Profitant d'un powerplay, Strömwall égalise. Le come-back est fait mais il va être complété, à 17 secondes de la fin, Marchenko seul dans l'axe donne la victoire aux siens.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Kirill Marchenko (SKA Saint-Pétersbourg)

** : Malte Strömwall (SKA Saint-Pétersbourg)

