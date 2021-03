Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Trois premiers qualifiés Le Lokomotiv, le CSKA et Kazan se qualifient en quatre matchs secs, pour le suspense on repassera. Oufa se rapproche de la qualification avec un 3e succès Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 10/03/2021 à 06:00 Tweeter

Oufa : 0-3 (1-3)

Nijni Novgorod - Kazan : 1-4 (0-4)

Helsinki - Iaroslavl : 1-4 (0-4)

Spartak Moscou - CSKA Moscou : 1-3 (0-4)



KHL Le Lokomotiv élimine Helsinki en 4 matchs

Le Lokomotiv après trois victoires confortables face à Helsinki peut conclure dès ce soir. Les Jokerit qui n'ont pu disputer de match à domicile, entame leur quatrième partie à l'extérieur et bravement tente de faire face. Dans un premier tiers équilibré, Marchenko donne l'avantage aux Russes en supériorité. Pudas égalise en deuxième période sur un rebond compliqué. Pulkkinen en powerplay marque un nouveau but et remet le Loko devant. Les Jokerit coulent en dernier tiers et encaissent deux nouveaux buts signés Petersson et Tkachyov. Quatrième net revers pour les Finlandais qui quittent la compétition tandis que Iaroslavl se qualifie en un minimum de parties.

Le CSKA balaye également son rival du Spartak en quatre petits matchs. Le club du peuple n'a pas été capable de soutirer le moindre match à son frère ennemi. Bakos ouvrait pourtant la marque pour les locaux après 2 minutes sur une supériorité numérique bien convertie. Slepychev égalise également en powerplay à l'entame du deuxième tiers. Le CSKA lâche les chevaux dans la dernière période et passe devant grâce à Leipsic. Les Spartakistes tentent de revenir, sans succès, Telegin conclut la victoire de son équipe en cage vide. Fin de parcours pour le Spartak qui n'aura pas pesé très lourd dans cette série.



KHL Kazan se qualifie en 4 matchs contre Nijni Novgorod

Kazan complète le balayage du Torpedo avec une quatrième victoire en quatre matchs. Les locaux surdominent le premier tiers sans résultat. Dès la reprise, Pedan ouvre la marque, dans la foulée Dawes double la mise en powerplay. Le rookie Chekhovitch finit par rapprocher le score en supériorité mais les locaux encaissent un troisième but signé Tikhonov. Le dernier tiers voit les tirs se multiplier de part et d'autres mais le score n'évolue pas. Galiev conclut la victoire tatare en cage vide. Kazan se qualifie sans difficultés au deuxième tour, Nijni Novgorod est éliminé.

Oufa se rapproche de la qualification avec une troisième victoire dans la série et en plongeant encore un peu plus dans le doute, Tchelyabinsk, battu pour la 3e fois de suite, la 2e fois à domicile et sans marquer de but. Les deux premiers tiers sont plutôt serrés et Hartikainen ouvre le score après 30 minutes de jeu. Oufa hausse le ton au dernier tiers et Granlund double la mise. Le Traktor ne parvient pas à battre Metsola qui avec 21 arrêts. Manninen alourdit la marque en cage vide.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Egor Korchkov (Lokomotiv Iaroslavl)

** : Brendan Leipsic (CSKA Moscou)

