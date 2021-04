Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Un air de déjà vu Le CSKA remporte nettement le premier match de la finale de conférence occidentale Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 03/04/2021 à 10:21 Tweeter

CSKA Moscou - Saint-Pétersbourg : 3-0 (1-0)



KHL Le CSKA s'impose nettement au premier match

Premier match d'une affiche régulière en finale de conférence KHL, le CSKA recevait le SKA. La défense était le point fort des locaux, elle a encore montrée sa solidité.

Les deux équipes commencent par un round d'observation et testent leur rivale. Les visiteurs semblent un peu plus dangereux en début de partie, mais sans succès au niveau du tableau d'affichage. Le CSKA hausse progressivement le ton et met en grande difficultés l'arrière-garde pétersbourgeoise, mais Hellberg tient le fort avec talent. En powerplay, le SKA presse, Bengtsson y va de son coup de canon à la bleue mais sa crosse se brise, ce qui permet à Robinson de partir en break il dévie devant l'enclave pour Telegin qui ouvre la marque en poussant dans l'angle ouvert (1-0).

Le SKA sonné tangue au mauvais moment, les locaux appuyent et Slepychev profite des largeurs défensives pour doubler la mise d'un bon lancer à peine 50 secondes plus tard (2-0).

Fin de tiers catastrophique pour les visiteurs qui décident de changer de gardien au tiers deux et font entrer Samonov. Ils se reprennent dans cette période et se montrent plus entreprenants sans être récompensés. Au début du dernier tiers, le CSKA fait définitivement le break, Okulov derrière la cage remet parfaitement dans l'axe à Shalunov qui marque à son tour (3-0).

Le CSKA continue de presser mais Samonov reste intraitable. Premier succès net de l'armée rouge qui prend la tête de la série, Johansson avec ses 23 arrêts blanchit.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Mat Robinson

**: Lars Johansson

* : Aleksandr Samonov



Résumé vidéo (en anglais) de la journée : - Saint-Pétersbourg : 3-0 (1-0)Premier match d'une affiche régulière en finale de conférence KHL, lerecevait le. La défense était le point fort des locaux, elle a encore montrée sa solidité.Les deux équipes commencent par un round d'observation et testent leur rivale. Les visiteurs semblent un peu plus dangereux en début de partie, mais sans succès au niveau du tableau d'affichage. Le CSKA hausse progressivement le ton et met en grande difficultés l'arrière-garde pétersbourgeoise, maistient le fort avec talent. En powerplay, le SKA presse,y va de son coup de canon à la bleue mais sa crosse se brise, ce qui permet àde partir en break il dévie devant l'enclave pourqui ouvre la marque en poussant dans l'angle ouvertLe SKA sonné tangue au mauvais moment, les locaux appuyent etprofite des largeurs défensives pour doubler la mise d'un bon lancer à peine 50 secondes plus tardFin de tiers catastrophique pour les visiteurs qui décident de changer de gardien au tiers deux et font entrer. Ils se reprennent dans cette période et se montrent plus entreprenants sans être récompensés. Au début du dernier tiers, le CSKA fait définitivement le break,derrière la cage remet parfaitement dans l'axe àqui marque à son tourLe CSKA continue de presser maisreste intraitable. Premier succès net de l'armée rouge qui prend la tête de la série,avec ses 23 arrêts blanchit.*** : Mat Robinson**: Lars Johansson* : Aleksandr SamonovRésumé vidéo (en anglais) de la journée :

© 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo