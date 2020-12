Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Un bel anniversaire Magnitogorsk l'emporte pour les 65 ans du club, le Traktor suit le rythme, l'Avtomobilist rebondit bien, Kazan carbure. Le Sibir assure sa place dans le bon wagon. A l'Ouest, victoire logique du SKA Source : khl.ru Philippe Rouinssard Post par Hockey Hebdo le 25/12/2020 09:52 Tweeter

Novossibirsk - Khabarovsk : 3-2 TAB

Ekaterinbourg - Oufa : 3-2

Magnitogorsk - Minsk : 3-2

Nijnekamsk - Tchelyabinsk : 2-3

Dynamo Moscou - Kazan : 2-7

Saint-Pétersbourg - Tcherepovets : 2-0



KHL Le Metallurg remporte le match anniversaire

Magnitogorsk fêtait l'anniversaire du club, 65 ans, avec un maillot rétro, il a peiné mais offre une victoire à ses partisans face à Minsk, pour l'occasion. Un doublé de Beck permet par deux fois aux métallos de mener au score, mais à chaque fois les bisons parviennent à égaliser. Le Metallurg accélère dans les dernières minutes et Nekolenko dans l'angle dévie parfaitement au second poteau pour Kochelev qui pousse au fond et donne la victoire.

Le Traktor reste au contact après un succès compliqué à Nijnekamsk acquis notamment grâce à un doublé de Pontus Aberg.

L'Avtomobilist remporte une victoire précieuse qui lui permet de repasser sixième, et de reprendre confiance en dominant une grosse cylindrée, Oufa. Pourtant les Bachkirs ont mené par deux fois grâce à un doublé de Granlund. En fin de partie l'Avto fait le show, Bocharov égalise avant qu'il ne se mue en passeur pour laisser en retrait à Kulikov qui marque le but vainqueur sur un coup de marteau surpuissant.

Le Sibir remporte sur le fil le duel pour la huitième place qui l'opposait à Khabarovsk, il creuse donc encore un peu son avance sur son adversaire du jour. Pyanov ouvre les vannes pour les visiteurs mais dans la foulée, Puustinen en powerplay a égalisé. Vladislav Ushenin déjoue son ancienne équipe en powerplay et donne l'avantage aux Sibériens. Tomas Zohorna égalise en fin de partie. Aux tirs au but, Sharov donne la victoire à Novossibirsk.

Kazan fait le show dans la capitale en étrillant le Dynamo grâce à trois points de Dawes et Da Costa (lire Cormier, Dynyak et Glukhov.



Saint-Pétersbourg remporte logiquement mais sans briller la rencontre qui l'opposait à Tcherepovets. En fin de partie Kemppainen marque un doublé pour briser l'acier du Nord, Hellberg blanchit avec 28 arrêts.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Taylor Beck (Metallurg Magnitogorsk)

** : Pontus Aberg (Traktor Tchelyabinsk)

* : Stéphane Da Costa (Ak Bars Kazan)



