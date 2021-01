Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Un peu plus dans la légende Eryomenko signe son 60ème blanchissage, le Dynamo Moscou reste impénétrable. Le Lokomotiv est toujours invaincu en 2021. A l'Est, Omsk remporte le match au sommet Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 10/01/2021 à 06:00 Tweeter

Dynamo Moscou - Minsk : 2-0

Omsk - Magnitogorsk : 4-2

Riga - Iaroslavl : 1-4



KHL Eryomenko signe son 60ème blanchissage

Le Dynamo Moscou après deux défaites de rang reçoit son premier poursuivant, Minsk qui aligne les victoires. Le vainqueur prendra donc des points important face à un concurent direct. Les visiteurs sont extrêmement rugueux d'entrée de jeu, rapidement pénalisés, ils encaissent un premier but dès la troisième minute de jeu. Mironov envoie un missile depuis la ligne bleue qui perce un premier trou dans la coque. Les Biélorusses poussent pour revenir, en vain, Eryomenko fait bonne garde devant les filets moscovites. A la mi-match, Igumnov en break humilie les défenseurs visiteurs et lance, Furch repousse, Muranov qui a suivit pousse au fond et double la mise. Le Dynamo tient jusqu'au bout et l'emporte, avec 28 arrêts Eryomenko signe un nouveau jeu blanc, son soixantième en KHL !

Le Lokomotiv signe une quatrième victoire consécutive en dominant Riga et reste invaincu en 2021. Darzins ouvre pourtant le score pour les Lettons, mais un bel effort collectif permet aux visiteurs de mener avant la première sirène. Iaroslavl se détache définitivement au tiers médiant grâce à Misyul et Ilyenko.



L'Avangard, deuxième, reçoit Magnitogorsk, troisième. Une belle affiche au sommet de l'Orient. Omsk s'est mis à l'abri dès le premier tiers avec une belle partition récitée. Les locaux marquent trois buts, signés Boucher, Zernov et Kovaltchuk, dont deux en powerplay. Le Metallurg débloque son compteur au tiers médiant. Martynov rapproche le score à l'entame du dernier vingt. MMK surdomine le dernier tiers, mais ne parvient pas à égaliser. Les Eperviers s'envolent en scorant en cage vide.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Aleksandr Eryomenko (Dynamo Moscou)

** : Reid Boucher (Avangard Omsk)

*** : Aleksandr Eryomenko (Dynamo Moscou)

** : Reid Boucher (Avangard Omsk)

* : Teemu Pulkkinen (Lokomotiv Iaroslavl)











