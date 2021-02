Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Un peu plus près des playoffs Minsk et le Spartak se rapprochent des playoffs, le Dynamo et le Lokomotiv assurent en haut de tableau. Riga réalise un petit exploit. A l'Est, Omsk et Oufa l'emportent difficilement, le Traktor et le Torpedo sauvent un point tandis que l'Amur brille une dernière fois à domicile cette saison Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 21/02/2021 à 06:00 Tweeter

Khabarovsk - Nijnekamsk : 3-0

Oufa - Pékin : 5-4

Helsinki - Dynamo Moscou : 4-5 ap

Minsk - Tchelyabinsk : 3-2 ap

Nijni Novgorod - Omsk : 2-3 ap

Kazan - Spartak Moscou : 2-3 ap

Iaroslavl - Saint-Pétersbourg : 2-1

CSKA Moscou - Riga : 1-4



hcdinamo.by Minsk déjoue le Traktor et se rapproche des séries

Minsk se rapproche encore un peu plus des playoffs avec une victoire serrée mais très importante contre le Traktor. Les locaux dominent sans marquer le premier tiers. Mitchell lancé seul en break ouvre la marque au milieu du deuxième. Mais le flux s'inverse et Bailen égalise en profitant du trafic devant la cage. Lors de la troisième période une relance catastrophique de la défense biélorusse arrive dans la palette de Bailen qui n'en demandait pas tant pour donner l'avantage aux siens. Les bisons pressent et à force de tentatives Falkovsky parvient à égaliser. Il faut disputer une prolongation, une superbe offensive conclue par Prince donne la victoire à Minsk qui touche du bout du doigt la qualification, il faudra un dernier petit effort pour l'obtenir.

Le Dynamo Moscou continue sa série de victoires avec une brillante remontée à Helsinki. Les visiteurs prennent l'avantage au premier tiers mais les Jokerit marquent trois fois au tiers médiant dont deux par Sklenicka pour prendre un avantage conséquent. Les Dynamistes accélèrent en dernier vingt et parviennent à égaliser. O'Neill redonne l'avantage aux Finlandais, mais Lindberg arrache l'égalisation à 23 secondes du terme. Les locaux sont pénalisés en prolongation, Kagarlitsky donne la victoire aux Moscovites.

Le Lokomotiv suit le rythme en s'imposant sur le fil contre Saint-Pétersbourg. Un match serré et extrêmement disputé sur un gros rythme. Kraskovsky marque en break le but de la victoire à 26 secondes de la fin !

Le Spartak remporte une excellente victoire à Kazan après avoir été mené 2-0. Hanzl arrache l'égalisation en fin de partie avant que Rylov ne donne la victoire en prolongation. Les Spartakistes se rapprochent encore des playoffs. Le point sauvé par l'Ak Bars suffit à lui assurer la première place de la conférence.

Riga, dernier, corrige le CSKA à domicile avec une équipe jeune, pourtant nettement leader. Une belle victoire pour le moral de la formation lettone et pour Skvorcovs auteur de deux assistances.



hcamur.ru L'Amur termine bien la saison à domicile

L'Amur n'a pas raté son dernier match à domicile de la saison en dominant séchement le Neftekhimik. Dans un match parfaitement maîtrisé, Butuzov marque un but et une assistance, Alikin blanchit avec 24 arrêts.

L'Avangard a eu chaud à Nijni Novgorod. Les visiteurs avaient pourtant rapidement pris les devants mais le rookie Chekhovitch égalise au tiers médiant avant que Varnakov en powerplay ne donne l'avantage aux locaux. Profitant également d'une supériorité, Kaski égalise. En fin de prolongation, Klim Kostin lancé comme une balle donne la victoire aux Eperviers.

Oufa a peiné à domicile face à Pékin mais préserve l'essentiel c'est à dire la victoire. Menant rapidement 4-0 grâce notamment à un doublé de Kadeikin les locaux se relâchent et laissent revenir leur rival à égalité grâce à trois points de Foo et deux buts de Fram. Koledov donne la victoire au dernier tiers pour son 2e point de la soirée.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Anatoly Nikontsev (Spartak Moscou)

** : Oskar Lindberg (Dynamo Moscou)

