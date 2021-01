Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Un second Amur L'Amur djoue le Red Star une 2e fois de suite, Oufa repasse 3e, Kazan se relance. A l'Ouest, le CSKA, le SKA et le Dynamo Moscou s'imposent tranquillement Source : khl.ru Philippe Rouinssard Post par Hockey Hebdo le 13/01/2021 06:00 Tweeter

Khabarovsk - Pékin : 3-1

Novossibirsk - Oufa : 1-3

Nur-Sultan - Kazan : 2-4

Dynamo Moscou - Podolsk : 2-1

Saint-Pétersbourg - Sotchi : 3-1

Riga - CSKA Moscou : 1-7



hcamur.ru L'Amur djoue pour le 2e fois le Red Star Kunlun

L'Amur qui s'est imposé au forceps contre Pékin au premier match du back-to-back remet le couvert mais avec un peu plus de sérénité. Sharov récupère un palet perdu dans le coin du filet et glisse au fond. Dès la reprise, Sharov reprend à bout portant le rebond concédé par le portier sur le lancer de Mikhasyonok. Dans la foulée, Butuzov dévie un caviar au second poteau pour Lugin qui vient cueillir Shikin. Au dernier tiers le Red Star inverse la tendance, Lechtchenko réduit bien le score mais cela reste anecdotique. Nouveau succès pour l'Amur qui reste à l'embuscade.

Duel de panthère à Nur-Sultan, où le leader Kazan a remis la marche en avant. Petrov ouvre rapidement les compteurs en supériorité, mais un doublé de Panyukov renverse complètement la partie. Dawes égalise en powerplay avant que Galiev ne remette Kazan devant. Le leader conclut avec un dernier but au troisième vingt pour assurer sa victoire.

Le Salavat Yulaev l'emporte à Novossibirsk avec deux buts dans les deux dernières minutes et retrouve la troisième place orientale grâce à deux points de Khokhryakov et Bachkirov.



KHL Le Dynamo Moscou domine le Vityaz Podolsk

Le Dynamo Moscou s'impose petit bras sur sa glace face au Vityaz. Un rapide powerplay bien géré permet aux locaux de prendre l'ascendant, Igumnov canonne, Ejov touche la rondelle mais ne peut l'arrêter et elle termine au fond. La partie s'équilibre mais les policiers gardent leur avantage. En supériorité numérique, Vorobei égalise d'un bon lancer en angle fermé côté plaque. Le Dynamo repart de l'avant et son incroyable première ligne fait encore le métier. Shipatchyov lance mais le palet passe au dessus et va ricocher dans la bande, Jaskin le récupère et parvient à l'expédier au fond dans une clameur.

Le CSKA pulvérise Riga avec un score sans appel ou Goliath écrase David. Okulov compte 3 points, Andronov marque deux buts, Telegin, Korostelyov et Shalunov comptent également deux points.

Le SKA s'impose à domicile contre Sotchi grâce à un bon début de match qui lui permet de rapidement mener au score et de tenir aisément son écart. Strömwall marque deux assistances contre son ancienne équipe.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Aleksandr Sharov (Amur Khabarovsk)

** : Egor Zaitsev (Dynamo Moscou)

* : Konstantin Okulov (CSKA Moscou) - Pékin : 3-1Novossibirsk -: 1-3Nur-Sultan -: 2-4- Podolsk : 2-1- Sotchi : 3-1Riga -: 1-7L'qui s'est imposé au forceps contreau premier match du back-to-back remet le couvert mais avec un peu plus de sérénité.récupère un palet perdu dans le coin du filet et glisse au fond. Dès la reprise,reprend à bout portant le rebond concédé par le portier sur le lancer de. Dans la foulée,dévie un caviar au second poteau pourqui vient cueillir. Au dernier tiers le Red Star inverse la tendance,réduit bien le score mais cela reste anecdotique. Nouveau succès pour l'Amur qui reste à l'embuscade.Duel de panthère à, où le leadera remis la marche en avant.ouvre rapidement les compteurs en supériorité, mais un doublé derenverse complètement la partie.égalise en powerplay avant quene remette Kazan devant. Le leader conclut avec un dernier but au troisième vingt pour assurer sa victoire.Lel'emporte àavec deux buts dans les deux dernières minutes et retrouve la troisième place orientale grâce à deux points deetLes'impose petit bras sur sa glace face au. Un rapide powerplay bien géré permet aux locaux de prendre l'ascendant,canonne,touche la rondelle mais ne peut l'arrêter et elle termine au fond. La partie s'équilibre mais les policiers gardent leur avantage. En supériorité numérique,égalise d'un bon lancer en angle fermé côté plaque. Le Dynamo repart de l'avant et son incroyable première ligne fait encore le métier.lance mais le palet passe au dessus et va ricocher dans la bande,le récupère et parvient à l'expédier au fond dans une clameur.Lepulvériseavec un score sans appel ou Goliath écrase David.compte 3 points,marque deux buts,etcomptent également deux points.Les'impose à domicile contregrâce à un bon début de match qui lui permet de rapidement mener au score et de tenir aisément son écart.marque deux assistances contre son ancienne équipe.*** : Aleksandr Sharov (Amur Khabarovsk)** : Egor Zaitsev (Dynamo Moscou)* : Konstantin Okulov (CSKA Moscou) © 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Ractions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte whlen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo