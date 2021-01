Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS KHL - Kontinental Hockey League Hockey sur glace - KHL : Une affaire qui roule L'Avtomobilist remporte le choc du jour, Kazan se qualifie dj pour les playoffs, le Traktor se replace tandis que le Barys et le Sibir tiennent le rythme. A l'Ouest, le CSKA remporte un nouveau derby de l'arme, Minsk rebondit Source : khl.ru Philippe Rouinssard Post par Hockey Hebdo le 18/01/2021 06:00 Tweeter

Nur-Sultan - Khabarovsk : 3-2

Ekaterinbourg - Omsk : 4-1

Tchelyabinsk - Iaroslavl : 4-0

Nijnekamsk - Riga : 3-2

Tcherepovets - Minsk : 1-2 TAB

Kazan - Nijni Novgorod : 2-0

Dynamo Moscou - Novossibirsk : 3-4 TAB

CSKA Moscou - Saint-Pétersbourg : 3-1



KHL L'Avtomobilist domine efficacement Omsk

L'Avtomobilist remporte le gros duel de l'Orient de la journée face à l'Avangard. Les visiteurs dominent le premier vingt et Knight dépose une offrande au deuxième poteau pour Kostin qui ouvre la marque. Dès l'entame du deuxième tiers, Holland plein axe égalise. Omsk domine mais ne peut déjouer Kovar. Au début du dernier vingt, Protapovitch bénéficie d'un rebond heureux pour donner l'avantage aux locaux. Dans la foulée, Golychev reprend victorieusement un rebond laissé par Hrubec sur le lancer d'Arzamastsev. L'Avto assure sa victoire en marquant en cage vide.

Kazan l'emporte encore face au Torpedo et est d'ores et déjà assuré de participer aux playoffs. Petrov a marqué au début du dernier tiers avant que les locaux ne confirment en cage vide. Raiderborn est le héros du jour avec un blanchissage a 31 arrêts.

Victoire tonitruante pour Tchelyabinsk contre Iaroslavl méconnaissable dans cette partie. Ilyin et Hyka marquent deux points dans cette partie. Will blanchit avec 23 arrêts. Le Traktor récupère la sixième place.

Le Barys s'impose à domicile face à Khabarovsk grâce à un hat-trick de Nikita Mikhaïlis. Une victoire qui permet aux Kazakhs de se rapprocher de la septième place.

Le Sibir reste en course pour raccrocher les wagons après une bonne victoire à l'extérieur chez le Dynamo Moscou. Les Sibériens mènent pendant la première moitié du match avant de se faire rejoindre puis mener deux fois par des buts des inévitables Shipatchyov et Jaskin. Mais par deux fois Novossibirsk égalise, dont la dernière dans l'ultime minute de jeu, avant de l'emporter en fusillade.

Nijnekamsk quitte de nouveau la dernière place en venant à bout de Riga, le dernier de l'autre conférence, mais non sans frayeur. Shafigullin et Poryadin par deux fois permettent aux loups de mener 3-0 dans le premier quart d'heure de jeu. Se reposant sur leurs lauriers, ils laissent revenir Riga à une longueur dans les dernières minutes de jeu et souffrent jusqu'au bout pour l'emporter.



Le CSKA remporte une nouvelle fois le derby de l'armée contre le SKA. Un match agréable et équilibré mais que l'armée rouge a su gérer comme il fallait pour engranger un succès contre son rival.

Minsk opposé à un adversaire direct, Tcherepovets, s'est imposé aux tirs au but et met fin à une série de trois défaites de suite. Compliqué, mais juste assez pour repasser sixième aux dépends de son adversaire du soir.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Nikita Mikhaïlis (Barys Nur-Sultan)

** : Peter Holland (Avtomobilist Ekaterinbourg)

* : Pavel Poryadin (Neftekhimik Nijnekamsk) - Khabarovsk : 3-2- Omsk : 4-1- Iaroslavl : 4-0- Riga : 3-2Tcherepovets -: 1-2 TAB- Nijni Novgorod : 2-0Dynamo Moscou -: 3-4 TAB- Saint-Pétersbourg : 3-1L'remporte le gros duel de l'Orient de la journée face à l'. Les visiteurs dominent le premier vingt etdépose une offrande au deuxième poteau pourqui ouvre la marque. Dès l'entame du deuxième tiers,plein axe égalise. Omsk domine mais ne peut déjouer. Au début du dernier vingt,bénéficie d'un rebond heureux pour donner l'avantage aux locaux. Dans la foulée,reprend victorieusement un rebond laissé parsur le lancer d'. L'Avto assure sa victoire en marquant en cage vide.l'emporte encore face auet est d'ores et déjà assuré de participer aux playoffs.a marqué au début du dernier tiers avant que les locaux ne confirment en cage vide.est le héros du jour avec un blanchissage a 31 arrêts.Victoire tonitruante pourcontreméconnaissable dans cette partie.etmarquent deux points dans cette partie.blanchit avec 23 arrêts. Le Traktor récupère la sixième place.Les'impose à domicile face àgrâce à un hat-trick de. Une victoire qui permet aux Kazakhs de se rapprocher de la septième place.Lereste en course pour raccrocher les wagons après une bonne victoire à l'extérieur chez le. Les Sibériens mènent pendant la première moitié du match avant de se faire rejoindre puis mener deux fois par des buts des inévitableset. Mais par deux fois Novossibirsk égalise, dont la dernière dans l'ultime minute de jeu, avant de l'emporter en fusillade.quitte de nouveau la dernière place en venant à bout de, le dernier de l'autre conférence, mais non sans frayeur.etpar deux fois permettent aux loups de mener 3-0 dans le premier quart d'heure de jeu. Se reposant sur leurs lauriers, ils laissent revenir Riga à une longueur dans les dernières minutes de jeu et souffrent jusqu'au bout pour l'emporter.Leremporte une nouvelle fois le derby de l'armée contre le. Un match agréable et équilibré mais que l'armée rouge a su gérer comme il fallait pour engranger un succès contre son rival.opposé à un adversaire direct,, s'est imposé aux tirs au but et met fin à une série de trois défaites de suite. Compliqué, mais juste assez pour repasser sixième aux dépends de son adversaire du soir.*** : Nikita Mikhaïlis (Barys Nur-Sultan)** : Peter Holland (Avtomobilist Ekaterinbourg)* : Pavel Poryadin (Neftekhimik Nijnekamsk) © 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Ractions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte whlen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur