Hockey sur glace - KHL : Une sacrée partie Minsk remporte un match fou contre le Barys. 2e victoire également pour le Lokomotiv et 1ère pour les Jokerit. A l'Est, Oufa, Omsk et l'Avto mènent la danse. le Torpedo gagne ses premiers points Source : khl.ru Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 06/09/2020 à 10:09

Ekaterinbourg - Spartak Moscou : 1-0

Iaroslavl - Khabarovsk : 2-0

Nijni Novgorod - Novossibirsk : 4-3

Riga - Helsinki : 1-3

Minsk - Nur-Sultan : 5-4 ap

Tcherepovets - Oufa : 1-4

Omsk - Dynamo Moscou : 2-1



hcdinmo.by Le Dinamo Minsk domine le Barys dans un match fou

Minsk après un succès sur tapis vert, reçoit le Barys vainqueur en Lettonie. Le premier tiers est globablement bien géré par les locaux mais le score reste vierge. Volk écope de 4 minutes de pénalité, Kozun et Klinkhammer en profitent pour donner deux buts d'avance aux locaux. Une combinaison parfaite permet à Usov de dévier au second poteau pour Demkov qui pousse au fond et donne le 3-0. Les visiteurs sortent enfin de leur torpeur et débloque leur compteur dans la dernière minute du tiers médiant, mais dans les instants qui suivent Minsk reprend le large. Dès la reprise, Videll parvient à servir Startchenko seul en break qui réduit l'écart. En powerplay, Mikhaïlis permet aux siens de recoller. Nur-Sultan met les bouchées doubles et presse de tout côté alors que les locaux jouent la montre. Videll contourne le but et remet au premier poteau où Dietz pousse au fond pour égaliser à 2'35 de la fin. Les deux équipes se rendent en prolongation mais Minsk qui s'est fait remonter 3 buts en un tiers retrouve du mental et Klinkhammer plein axe donne la victoire aux siens.

Le Lokomotiv reprend la tête de l'Ouest avec un succès contre Khabarovsk. Avec des réalisations de Lander et Pääjärvi et un blanchissage (16 arrêts) pour Isayev.

Les Jokerit s'étaient bien déplacés cette fois (lire Riga et ils se sont imposés assez logiquement. Pourtant les Lettons avaient parfaitement démarrés et Dzierkals ouvre les compteurs. Helsinki revient à toute allure et Lehtonen égalise dans l'ultime minute du dernier tiers. Les Finlandais continuent de dominer la période médiane et Schroeder leur donne l'avantage. La domination visiteuse se poursuit et débouche sur un dernier but en fin de partie. Première victoire de la saison pour les Jokerit, tandis que Riga reste dernier.



KHL L'Avtomobilist gagne et prend la tête de l'Orient

L'Avtomobilist remporte sa deuxième victoire en autant de matchs en dominant de justesse le Spartak grâce à un unique but signé Mamkin. Avec 24 arrêts Kovar blanchit.

Oufa reste aussi en tête de l'Orient avec une second succès également, cette fois plus aisée à Tcherepovets où ils ne s'étaient plus imposés en temps réglementaire depuis 2015. Rapidement devant, les Bachkirs ont tenu le match complètement et jusqu'au bout, Kadeikin marque un doublé, deux points également pour Kugrychev.

Deuxième victoire également pour Omsk, cette fois face au Dynamo Moscou. Tout s'est réglé dans le premier quart d'heure de jeu. Shumakov et Boucher donnent la victoire aux Sibériens face à un unique but moscovite signé Bryukvin.

Le Torpedo l'emporte pour la première fois en déjouant difficilement Novossibirsk. Un excellent premier tiers permet à l'équipe au cerf de mener 3-1 grâce notamment à deux points de Belevitch. Les Sibériens font la course au score pour revenir mais en vain.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Rob Klinkhammer (Dinamo Minsk)

** : Dmitry Kugrychev (Salavat Yulaev Oufa)

* : Andreï Belevitch (Torpedo Nijni Novgorod)



