Omsk : 0-2 (0-2)



Kazan piégé au premier match devant ses partisans doit rebondir avant deux matchs "chez" son adversaire l'Avangard. Omsk démarre du bon patin la partie et met rapidement la pression sur la cage locale, mais Reideborn s'interpose bien. Les Avangardistes sont rapides et profitent des erreurs adverses, mais ils sont aussi les premiers sanctionnés et doivent faire le dos rond. Galiev y va de toute sa puissance, mais il ne peut surprendre Hrubec avec un tir à mi hauteur en plein dans la poitrine.

Omsk retourne à ses petites affaires offensives. Le lancer de Bereglazov se perd dans une forêt de crosses de jambes et de patins, après douze rebonds il est stoppé par miracle par Reideborn qui parvient à arrêter encore la reprise. Kazan accélère en fin de tiers, Goncharov tente de charger Tikhonov mais le rapide attaquant tatar s'éclipse et le Sibérien va s'affaler dans son propre banc tête la première.

Au début du deuxième tiers la panthère des neiges montre les dents, Tikhonov élimine deux joueurs mais son tir haut est dévié par le portier sibérien, Da Costa ne peut reprendre bien écarté par Sharipzyanov qui le met au sol. Omsk joue les rapides contres à l'image du virevoltant rookie Chinakhov. La perséverence des Eperviers finit par payer, Tolchinsky empêche la sortie de zone et sert Knight, il temporise dans l'angle avant d'appercevoir la lumière de l'autre côté, il dévie vers Gotovets qui d'un coup de marteau ouvre la marque dans un silence de cathédrale (0-1).

Kazan tente de revenir et presse sur le but sibérien mais Hrubec reste impénétrable jusqu'au deuxième coup de sirène.

L'Ak Bars cherche un peu ses moyens au dernier tiers et reste constamment sous la menace des contre-offensives adverses. Glukhov parvient à surprendre la défense avec une passe qui rebondit, Lukoyanov plein axe lance de toutes ses forces mais encore une fois sur la route du tir le portier des éperviers est là. Kazan commence sérieusement à manquer de lucidité et commet une faute. L'Avangard met la pression pour enfoncer le clou. Kaski à la bleue allume un missile, Kostin dévie parfaitement et le filet tatar tremble de nouveau (0-2).

Un épisode à quatre contre quatre ne donne pas grand chose. Le temps file à toute allure, Kvartalnov sort son gardien, Omsk est pénalisé. A six contre quatre Kazan pousse, mais Hrubec veille. Les locaux donnent tout mais rien n'y fait, leurs lancers ne semblent jamais dangereux pour le bouillant cerbère tchèque. L'impression est criante : la partie pourrait durer jusqu'aux confins du temps, il semble que jamais les Tatars ne pourraient prendre sa vigilance à défaut. La sirène retentit dans une ambiance glaciale, Omsk jubile il vient d'empocher sa deuxième victoire à l'extérieur. Hrubec blanchit avec 29 arrêts. Alors que les verts rentrent aux vestiaires déguster la soupe à la grimace, le liséré doré des bas et des manches de l'Avangard semble briller de mille feux.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Simon Hrubec

** : Klim Kostin

* : Reid Boucher



