Suisse - National League : Lugano (HC Lugano) Hockey sur glace - NL 20-21: Présentation du HC Lugano Avant la saison 2020/2021 de National League, la rédaction suisse de Hockey Hebdo présentera tour à tour chaque équipe de la première division suisse de hockey sur glace. Aujourd'hui nous nous intéressons au HC Lugano. Source : MSL Cédric Martin Posté par Hockey Hebdo le 26/09/2020 à 00:26 Tweeter Catarina de Freitas (archives) L'expérimenté Raffaele Sannitz aura certainement un rôle prépondérant à jouer dans l'attaque luganaise Pour notre quatrième présentation, nous nous intéressons au HC Lugano. Pour notre quatrième présentation, nous nous intéressons au HC Lugano.

Tout d’abord, l’Américain Mark Arcobello (32 ans) a signé pour trois saisons en provenance du SCB. L’ancien centre des Oilers d’Edmonton sort de 4 belles années avec les Ours de la capitale fédérale (240 matchs, 247 points), il connaît donc parfaitement le championnat suisse. L’autre grosse arrivée, c’est évidemment celle de l’international danois Mikkel Bødker (30 ans), qui débarque des Senators d’Ottawa. En 743 matchs de NHL, le solide ailier a tout de même inscrit 124 buts (344 points), et il a notamment côtoyé son nouveau partenaire de ligne lors de la saison 14-15, aux Coyotes de l’Arizona, à savoir un certain Mark Arcobello… Le troisième larron de cette ligne de parade tessinoise devrait selon toute vraisemblance être le sniper Luca Fazzini (25 ans), qui peut et doit (enfin) exploser cette saison.



Dans un autre registre, Lugano a recruté le Canadien Daniel Carr (28 ans), jusqu’à fin novembre avec option. L’ancien ailier des Canadiens de Montréal sort d’un hiver compliqué avec les Predators de Nashville, il cherche donc à se relancer en signant en Suisse. Véritable gratteur, il va où ça fait mal, se jette sur tous les pucks et sait batailler dans les bandes. Enfin on notera l’arrivée du jeune international suisse et super talent Philipp Kurashev (20 ans), prêté par les Blackhawks de Chicago pour la saison (mais avec une clause libératoire en cas de besoin outre-Atlantique). Ce petit joyau du hockey suisse sera à suivre de très près.

Pour le reste, l’attaque est composée de nombreux éléments de premier plan comme le sniper Reto Suri (31 ans), les ailiers Dario Bürgler (32 ans) et Alessio Bertaggia (27 ans), capables d’approcher des 15 buts, le centre international autrichien Raphael Herburger (31 ans) qui retrouve la NL, mais encore le centre défensif Jani Lajunen (30 ans), la « kultfigur » Raffaele Sannitz (37 ans), le check-liner expérimenté Julian Walker (34 ans) ainsi que l’international italien Giovanni Morini (25 ans), également un centre défensif de premier plan. Non seulement Lugano a la profondeur de banc nécessaire pour aller loin, mais en plus il a la qualité. Indubitablement le plus bel effectif présenté par le club du Sottoceneri depuis de nombreuses années.



Devant le duo équilibré de gardiens Sandro Zurkirchen (30 ans) et Niklas Schlegel (26 ans), la défense n’apparaît pas comme le point fort, mais plusieurs joueurs majeurs sont tout de même présents. Pour le power play et l’apport offensif, l’international suisse Romain Loeffel (29 ans) est l’homme de la situation. Dans un registre similaire, notons l’arrivée du Suédois Tim Heed (29 ans) des Sharks de San Jose, un joueur exceptionnel en power play également. Il a un contrat similaire à celui de Daniel Carr, avec plus de chances (ou de risques, pour Lugano) de pouvoir repartir en NHL. Défensivement, Alessandro Chiesa (33 ans) et le revenant (du Lausanne HC) Matteo Nodari (32 ans) auront des responsabilités, tout comme le complet Thomas Wellinger (32 ans). Dernière arrivée, celle de l’ancien colosse de Genève-Servette Eliot Antonietti (27 ans), qui a passé le try-out.



Avec cette effectif séduisant, Lugano est un candidat sérieux au titre. Le point d''interrogation se situe surtout au niveau du coach canado-suisse Serge Pelletier, plutôt connu pour ses exploits à la tête d'équipes dites plus faibles que pour avoir su mener des grosses cylindrées au succès. Assisté de la légende du hockey suisse Paul Di Pietro, il a surtout un certain Rob Cookson dans son staff, un Canadien qui a été pendant 15 ans assistant en NHL, aux Flyers de Philadelphie, aux Flames de Calgary et aux Senators d'Ottawa (où il a coaché… Mikkel Bødker). Le spectacle sera au rendez-vous au sud des Alpes ! Dernière promotion 1982 Participation aux play-off 32 fois (record) Taux de participation aux play-off 94% (record) Titres dans l'ère play-off 1986, 1987, 1988, 1990, 1999, 2003, 2006 Finales de play-off perdues 1989, 1991, 2000, 2001, 2004, 2016, 2018 Patinoire Corner Arena: 8'000 places Arrivées Mikkel Boedker (Ottawa Senators/NHL), Daniel Carr (Nashville Predators/NHL), Tim Heed

(San Jose Sharks/NHL), Philipp Kurashev (Chicago Blackhawks/NHL), Raphael Herburger

(Salzburg/EBEL), Marc Arcobello (Bern), Bernd Wolf (Villach/EBEL), Matteo Nodari

(Lausanne),Eliot Antonietti (Rapperswil), Tim Traber (Lausanne) Départs Julien Vauclair (retrait), Johan Ryno (retrait), Stefan Müller (Ajoie, prêt), Mauro Jörg

(Lausanne), Paula Postma (?), Taylor Chorney (Salzburg/EBEL), Dave McIntyre (?), Linus

Klasen (Lulea/SHL), Benoit Jecker (Fribourg)

