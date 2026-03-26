Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Toujours vivant Le Sparta l'emporte nettement au match 5 et évite l'élimination Source : hokej.cz Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 26/03/2026 à 21:45 Tweeter



Škoda Plzeň - Sparta Praha : 1-4 (3-2)



hcsparta.cz Le Sparta remporte le match 5 et reste en vie dans la série

Plzeň reste sur trois victoires de suite dans la série et à domicile peut déjà conclure les quarts de finale, il ne faudra pas se louper sous peine de devoir retourner de nouveau dans la capitale. Praha dos au mur perd des matchs serrés et doit à tout prix renverser la tendance pour s'éviter des vacances prématurées.

Les locaux démarrent plutôt mal le match et peinent à se mettre en place, pourtant ce sont bien eux qui ouvrent la marque à la moitié de la rencontre par Rohlik. Les spartiates plus dangereux dans cette période égalise logiquement par un coup de fusil de la bleue signé Krejčík. La partie s'équilibre un peu au tiers médiant, mais profitant d'un powerplay, Horák donne l'avantage aux visiteurs. Plzeň est encore pénalisé et pour la seconde fois le jeu de puissance de la capitale creuse le trou grâce à Chlapík. Le dernier tiers est houleux, les fautes commencent à pleuvoir et Špaček creuse encore l'écart en suppériorité. Les Indiens forcent le verrou mais ne parviennent pas à réduire la note. La fin de match voit une bagarre éclater et se terminer dans une ambiance détestable.

Comme au tour précédent, dos au mur et au bord de l'élimination, le Sparta sort son meilleur match et s'impose confortablement, à l'extérieur qui plus est pour regagner de la confiance avant un sixième match à domicile. Plzeň gaspille une première balle de match, mais peut encore espérer en finir samedi.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Michael Špaček

** : Roman Horák

* : Jakub Krejčík Plzeň reste sur trois victoires de suite dans la série et à domicile peut déjà conclure les quarts de finale, il ne faudra pas se louper sous peine de devoir retourner de nouveau dans la capitale. Praha dos au mur perd des matchs serrés et doit à tout prix renverser la tendance pour s'éviter des vacances prématurées.Les locaux démarrent plutôt mal le match et peinent à se mettre en place, pourtant ce sont bien eux qui ouvrent la marque à la moitié de la rencontre par. Les spartiates plus dangereux dans cette période égalise logiquement par un coup de fusil de la bleue signé. La partie s'équilibre un peu au tiers médiant, mais profitant d'un powerplay,donne l'avantage aux visiteurs. Plzeň est encore pénalisé et pour la seconde fois le jeu de puissance de la capitale creuse le trou grâce à. Le dernier tiers est houleux, les fautes commencent à pleuvoir etcreuse encore l'écart en suppériorité. Les Indiens forcent le verrou mais ne parviennent pas à réduire la note. La fin de match voit une bagarre éclater et se terminer dans une ambiance détestable.Comme au tour précédent, dos au mur et au bord de l'élimination, le Sparta sort son meilleur match et s'impose confortablement, à l'extérieur qui plus est pour regagner de la confiance avant un sixième match à domicile. Plzeň gaspille une première balle de match, mais peut encore espérer en finir samedi.*** : Michael Špaček** : Roman Horák* : Jakub Krejčík © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











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