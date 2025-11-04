TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : 2 invaincus et 2 premières victoires Brno et Vítkovice mènent la danse après une troisième victoire. Le Dynamo et les Oceláři rebondissent, le Motor assure. Premier succès pour Kladno et Olomouc Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 14/09/2025 à 21:13 Tweeter

Energie Karlovy Vary - HC Olomouc : 2-4

Rytíři Kladno - Mountfield HK : 4-2

Kometa Brno - Sparta Praha : 2-0

Škoda Plzeň - Motor České Budějovice : 1-4

Dynamo Pardubice - BK Mladá Boleslav : 4-1

Oceláři Třinec - Bílí Tygři Liberec : 4-2

Verva Litvínov - Vítkovice Ridera : 0-3



Photographe : Ondřej Deml - ČTK Les Rytíři Kladno font leur 1ère victoire en enfonçant Mountfield

Les Rytíři confirment leur retour, après un point pris vendredi, ils signent leur première victoire de la saison en infligeant à Mountfield un troisième revers en autant de rencontres. Bareš profite d'un powerplay pour ouvrir la marque. Pour égalise dès la reprise. Toujours en suppériorité, Bareš remet les locaux devant. Klíma se rappelle aux souvenirs de son ancienne équipe en doublant l'avance des chevaliers. Les lions se rapprochent en powerplay. Kladno gère son avance au dernier tiers et conclut en cage vide.

Olomouc remporte également son premier match de la saison avec un succès chez l'Energie. Après un premier tiers sans but, un doublé de Tomek met les locaux sur orbite à la période médiane. Les coqs débloquent leur compteur avant la deuxième sirène. Un doublé de Ondrušek renverse complètement le match au dernier vingt, il complète même le tour du chapeau en cage vide.

Kometa reste seule en tête avec un troisième succès remporté contre Praha qui voit sa série de victoires prendre fin. Dans un match très violent, Zábranský en powerplay et Flek en infériorité marquent tandis que Stezka blanchit avec 21 parades.

Vítkovice toujours invaincu se déplace à Litvínov qui n'a pas encore le moindre point. Trois buts par trois buteurs dans les deux derniers vingt et duex points de Hrivík ont suffit aux mineurs. Klimeš blanchit avec 29 arrêts. Ostrava est deuxième, tandis que le Verva reste dernier après une deuxième défaite consécutive sans marquer de but.

Le Dynamo rebondit avec un bon succès à domicile face à Mladá Boleslav. L'inévitable Sedlák marque de nouveau deux points.

hcocelari.cz Daňo et les Oceláři l'emportent contre Liberec

Rebond également pour les Oceláři qui retrouvent leurs sensations à domicile en dominant Liberec en fin de partie. Après un premier tiers sans but, Daňo ouvre les compteurs pour les locaux mais un doublé de Lenc renverse la donne. La défense des métallurgistes s'illustre, Marinčin et Nedomlel marquent à deux minutes d'intervalle pour envoyer les visiteurs au tapis. Un but en cage vide scelle la victoire silésienne.

Le Motor signe un deuxième succès de suite en s'imposant nettement chez le leader, Plzeň, qui décroche. Un doublé de Lántoši permet aux visiteurs de prendre une avance confortable. Les Indiens réduisent l'écart au début du dernier vingt. Un powerplay permet à České Budějovice de reprendre de l'air avant un but en cage vide.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Jiří Ondrušek (HC Olomouc)

** : Róbert Lántoši (Motor České Budějovice)

