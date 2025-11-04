Vítkovice Ridera - Motor České Budějovice : 4-2

Bílí Tygři

Liberec -

HC Olomouc : 4-2

Photographe : Petr Kotala pour hc-vitkovice.cz Vítkovice l'emporte contre le Motor

Vítkovice renoue avec la victoire en défaisant České Budějovice et remonte au sixième rang. Après un premier tiers équilibré et vierge, le Motor frappe en premier et mène par deux fois grâce à un doublé d'Ordoš. Les mineurs renversent la tendance au dernier tiers en marquant deux fois par Kalus puis Yetman. Vítkovice conclut en cage vide pour entériner sa victoire.

Les Bílí Tygři

retrouvent le goût du succès avec une victoire convaincante contre Olomouc, ils dépassent leur adversaire du jour et passent 8e. Filippi ouvre le score après à peine 50 secondes de jeu. Liberec continue son effort et Faško-Rudáš double la mise. Il ne faut qu'une minute en fin de tiers, pour que le HCO efface l'avance locale. Krastenbergs et Fridrich marquent coup sur coup et ramènent le score à égalité. Les tigres blancs dominent outrageusement le tiers médiant et repassent logiquement devant grâce à Petrovský. Le dernier tiers est d'excellente facture mais c'est Liberec qui assure sa victoire avec un quatrième but signé Lenc, les coqs ne s'en releveront pas.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Martin Faško-Rudáš (Bílí Tygři

Liberec)

** : Jindřich Abdul (Vítkovice Ridera)

* : Jan Ordoš (Motor České Budějovice)