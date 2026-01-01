Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : A la poursuite de la tête Třinec, Mountfield et le Sparta poursuivent les places protégées. Le Dynamo reste premier, Plzeň grimpe second, Liberec 3e. Le Motor rebondit dans le milieu de tableau Source : hokej.cz Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 25/02/2026 à 21:26 Tweeter

Motor České Budějovice - Verva Litvínov : 4-2

Škoda Plzeň - Energie Karlovy Vary : 2-0

Rytíři Kladno - Oceláři Třinec : 1-3

Bílí Tygři Liberec - Sparta Praha : 1-2 ap

Mountfield HK - Vítkovice Ridera : 4-0

Dynamo Pardubice - Kometa Brno : 4-2



Photographe : Lubomír Douděra Mountfield surclasse Vítkovice et reste à l'embuscade

Mountfield s'impose avec brio à domicile contre Vítkovice à la dérive et par ce succès se maintient au contact des places protégées. Malgré une pluie de fautes locales au premier tiers dont une de 5 minutes, les mineurs n'en profitent pas. Au tiers médiant, McCormack et Kohout marquent à une minute d'intervalle, le trou est fait pour les lions. Au dernier vingt, Pláněk puis Jergl assurent une nette victoire de HK. Škorvánek bien remis des JO fait le ménage devant sa cage avec 25 arrêts.

Les Oceláři restent dans le sillage des meilleures places avec un succès logique mais peu éblouissant à Kladno. Après un tiers vierge, Vigneault donne l'avantage aux chevaliers. Cienciala égalise en toute fin de période. Nestrašil en powerplay donne l'avantage aux dragons à l'entame du dernier vingt. Le score ne bouge plus avant un ultime but en cage vide.

Le Sparta reste au contact aussi après sa victoire serrée arrachée en prolongation à Liberec grâce à un but de Horák qui a inscrit les deux du soir. Troisième revers consécutif pour les tigres blancs mais le point pris permet de grimper sur le podium.

hcdynamo.cz Le Dynamo l'emporte contre Brno et creuse son avance

Le Dynamo l'emporte nettement dans le remake de la finale contre Brno. Au premier tiers les deux équipes se neutralisent avec un but chacun. C'est au tiers médiant que les chevaux emportent le match en marquant à trois reprises par Vondráček, Tourigny et Fejes. Au dernier tiers, la Kometa réduit vainement l'écart.

Plzeň remporte le duel du haut de tableau contre l'Energie et lui prend la deuxième place. s'impose avec brio à domicile contreà la dérive et par ce succès se maintient au contact des places protégées. Malgré une pluie de fautes locales au premier tiers dont une de 5 minutes, les mineurs n'en profitent pas. Au tiers médiant,etmarquent à une minute d'intervalle, le trou est fait pour les lions. Au dernier vingt,puisassurent une nette victoire de HK.bien remis des JO fait le ménage devant sa cage avec 25 arrêts.Lesrestent dans le sillage des meilleures places avec un succès logique mais peu éblouissant à. Après un tiers vierge,donne l'avantage aux chevaliers.égalise en toute fin de période.en powerplay donne l'avantage aux dragons à l'entame du dernier vingt. Le score ne bouge plus avant un ultime but en cage vide.Lereste au contact aussi après sa victoire serrée arrachée en prolongation àgrâce à un but dequi a inscrit les deux du soir. Troisième revers consécutif pour les tigres blancs mais le point pris permet de grimper sur le podium.Lel'emporte nettement dans le remake de la finale contre. Au premier tiers les deux équipes se neutralisent avec un but chacun. C'est au tiers médiant que les chevaux emportent le match en marquant à trois reprises paret. Au dernier tiers, la Kometa réduit vainement l'écart.remporte le duel du haut de tableau contre l'et lui prend la deuxième place. Malák et Měchura marquent au tiers médiant tandis que Malik a fermé la porte à double tour et blanchit avec 22 arrêts.

Le Motor met fin à sa série de six revers de suite en s'imposant plutôt confortablement contre le dernier, Litvínov, assuré de disputer les barrages quoi qu'il arrivé. Hlava ouvre rapidement les compteurs côté pétrochimiste mais Beránek égalise en infériorité. Au deuxième tiers, Cibulka en powerplay puis Bulíř creusent l'avance locale. Les unités spéciales font encore le job au dernier vingt, chaque équipe marque sur un powerplay et l'écart reste le même. Un succès qui relance České Budějovice à la neuvième place.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Roman Horák (Sparta Praha)

** : Róbert Lántoši (Motor České Budějovice)

* : Stanislav Škorvánek (Mountfield HK) © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...