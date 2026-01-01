TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Attendu Le Sparta remporte logiquement son match avancé Source : hokej.cz Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 26/01/2026 à 21:54 Tweeter

Sparta Praha - HC Olomouc : 6-3 (3-1, 1-1, 2-1)



hcsparta.cz Le Sparta domine logiquement Olomouc

En match avancé de la journée de demain, le Sparta reçoit Olomouc. Les coqs après une mauvaise passe l'ont emporté hier mais seront plus émoussés que Praha qui a été vaincu vendredi lors de sa dernière sortie.

Il ne fallait pas arriver en retard à la patinoire puisque Shore ouvre les vannes après 19 secondes de jeu salué par la foule (1-0).

Le même Shore remet le couvert deux minutes plus tard pour déjà doubler la mise, le match est quasi plié (2-0).

Olomouc est pénalisé peu après mais évite la sortie de route. Les Moraves reprennent pied et à la mi-tiers s'offrent plusieurs occasions. Fridrich converti l'une d'entre elle et réduit l'écart (2-1).

Le Sparta revient fort et se remet à dominer nettement le jeu, le HCO plie de nouveau et se retrouve en grande difficulté. En fin de tiers logiquement, Hyka creuse l'écart (3-1).

Le deuxième tiers voit les deux équipes jouer beaucoup plus fort pour une partie très agréable. Ministr réduit le score à la moitié de la rencontre (3-2).

Les coqs pour autant ne parviennent pas à égaliser, et au contraire les locaux parviennent à renverser la tendance et reprendre le large au tableau d'affichage grâce à l'inévitable Chlapík (4-2).

Le Sparta prend le large au dernier tiers avec deux nouveaux buts marqués dans la foulée. En powerplay, Krejčík envoie un pétard de la bleue pour le cinquième but (5-2).

18 secondes plus tard, Raška alourdit la mise assurant définitivement la victoire locale (6-2).

Olomouc n'abandonne pas pour autant et hausse le ton alors que les Pragois ont déjà un peu baissé les crosses. Doktor réduit la mise plutôt anecdotiquement (6-3).

Les visiteurs restent plutôt dominateurs jusqu'au bout mais le score ne bougera plus. Victoire attendue du Sparta qui repasse septième et peut encore compter sur ses deux matchs en retard pour raccrocher les wagons.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Devin Shore

** : Filip Chlapík

