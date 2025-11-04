TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Blanchissages et rythme en haut Le Motor prend la première place suivit par Třinec, Karlovy Vary et Plzeň. Le Dynamo et Olomouc se replacent dans la course aux meilleures places. En bas, Mladá Boleslav se relance Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 30/09/2025 à 21:42 Tweeter

Oceláři Třinec - Kometa Brno : 1-0

Motor České Budějovice - Vítkovice Ridera : 2-1

Rytíři Kladno - Energie Karlovy Vary : 1-3

Bílí Tygři Liberec - BK Mladá Boleslav : 0-3

Mountfield HK - HC Olomouc : 0-1

Dynamo Pardubice - Verva Litvínov : 2-1 ap

Sparta Praha - Škoda Plzeň : 0-2



Photographe : Jan Šťastný / ČTK IB Karlovy Vary s'impose à Kladno et monte sur le podium

L'Energie renoue avec la victoire en l'emportant à Kladno, dernier de la classe, et s'empare de la quatrième place du classement. Dès la deuxième minute Žovinec ouvre le score pour les locaux depuis la bleue. Dello égalise au quart d'heure de jeu. En toute fin de deuxième période, Beránek donne l'avantage aux visiteurs. Les deux équipes se neutralisent jusqu'au bout, le score ne bouge plus. Beránek assure la victoire de Karlovy Vary dans la cage vide.

Les Oceláři remportent le match au sommet contre Brno sur un score étriqué. Un unique but de Michal Kovařčík a suffit aux dragons pour s'imposer à domicile tandis que Mazanec blanchit le champion en titre avec 23 arrêts.Třinec dépasse donc son adversaire du jour et occupe désormais la deuxième place. Brno fait une descente spectaculaire en perdant quatre places.

Cette défaite de la Kometa donne la première place de l'Extraliga au Motor qui s'impose à domicile face à Vítkovice. Les locaux dominent le premier tiers et Štencel ouvre la marque, la partie s'équilibre mais c'est bien CB qui double la mise au tiers médiant. Yetman réduit le score en powerplay mais les visiteurs ne seront jamais vraiment en mesure de revenir à hauteur.

hcplzen.cz Plzeň l'emporte dans la capitale et prend la 4e place

hcplzen.cz Plzeň l'emporte dans la capitale et prend la 4e place

Plzeň signe une troisième victoire consécutive et s'invite à la fête en prenant la quatrième place du classement. Les Indiens s'imposent avec brio à Praha pour continuer leur bon début de saison. Grise mine pour le club de la capitale vaincu pour la deuxième fois de suite et troisième fois en quatre matchs. Lev ouvre le score après à peine deux minutes de jeu. Lalancette double la marque à dix minutes du terme. Růžička blanchit avec 38 arrêts.

Le Dynamo remonte au sixième rang après un succès compliqué contre Litvínov. Largement dominateurs les chevaux ne marquent qu'un but signé Košťálek d'un boulet de canon de la bleue en powerplay. Le gardien sort, Hlava égalise en toute fin de match. Il faut disputer une prolongation et comme au dernier match Pardubice l'emporte, cette fois sur un but de Lauko.

Troisième victoire en quatre matchs pour Olomouc qui revient septième. Une victoire serrée à Mountfield avec un unique but de Fridrich à la mi-match. Malgré 31 lancers, les lions ont buté sur Machovský qui blanchit.

Mladá Boleslav rebondit enfin après cinq défaites consécutives en s'imposant assez nettement à Liberec. Dans un bon premier tiers, les lions ouvrent la marque par Fořt. Les BTL forcent durant le reste du match mais Furch au four et au moulin multiplie les parades et tient l'avance des siens. En fin de partie, Moses puis Pyrochta creusent l'addition et assurent la victoire du BK. Furch blanchit avec 34 arrêts.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Jan Růžička (Škoda Plzeň)

** : Dominik Furch (BK Mladá Boleslav)

