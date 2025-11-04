TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Brillant Le Dynamo remporte brillamment son match avancé et s'empare du deuxième rang Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 23/10/2025 à 20:41 Tweeter

Dynamo Pardubice - Motor České Budějovice : 5-2 (2-1, 3-0, 0-1)



Photographe : Lukáš Fabián pour hcdynamo.cz Le Dynamo brille à domicile et monte 2e

Match avancé de la journée de demain, le Dynamo qui reste sur deux revers de suite doit rebondir devant ses partisans. Le Motor est également à la recherche d'un second souffle après trois défaites d'affilée.

La partie démarre bien pour le Motor qui ouvre rapidement les vannes grâce à Harris (0-1). Joie de très courte durée pour les visiteurs, 18 secondes plus tard sur un contre parfaitement mené, Kelemen égalise (1-1).

Le match devient ensuite houleux et les pénalités se multiplient. Profitant de l'une d'elle en fin de période, Košťálek envoie un missile de la bleue et donne l'avantage aux locaux (2-1).

Le Dynamo cartonne au tiers médiant avec trois buts sans réplique. Mandát marque avant la deuxième minute de jeu de la période (3-1).

České Budějovice pousse pour revenir au score mais sans succès. A la mi tiers une faute locale permet aux automobilistes de presser davantage. Kondelík breake et creuse l'écart contre son ancienne formation (4-1).

Deux minutes plus tard, Dvořák depuis la bleue alourdit la mise et tue le suspense (5-1).

CB ne baisse pas les bras et continue ses efforts, sans résultat avant la deuxième sirène. Au dernier vingt, Ordoš profite d'un rapide powerplay pour réduire l'écart (5-2).

Le reste du tiers est morose, malgré des powerplays le score ne bouge plus et c'est Pardubice qui l'emporte logiquement devant ses partisans.

Le Dynamo bondit au classement et grimpe provisoirement au deuxième rang en attendant les rencontres de demain.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Roman Červenka

** : Miloš Kelemen

