TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Ca va très vite en haut Le Sparta reste en tête suivi de très près par le Dynamo et les Oceláři. Mountfield entre dans le top 4. En milieu de tableau, Vítkovice et Olomouc se replacent. Tout en bas, Litvínov renoue avec la victoire Source : hokej.cz Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 07/12/2025 à 21:00 Tweeter

Mountfield HK - Škoda Plzeň : 5-4

Motor České Budějovice - Dynamo Pardubice : 3-6

Oceláři Třinec - BK Mladá Boleslav : 5-2

Verva Litvínov - Bílí Tygři Liberec : 3-2

Sparta Praha - Energie Karlovy Vary : 6-1

Vítkovice Ridera - Kometa Brno : 4-3

HC Olomouc - Rytíři Kladno : 4-1



hcdynamo.cz Le Dynamo s'impose largement à České Budějovice

Le Dynamo retrouve la deuxième place avec un large succès à České Budějovice. Après un premier tiers équiliubré avec un but chacun, les chevaux prennent le large au deuxième avec deux buts en l'espace d'une minute 38. Le Motor réduit par deux fois le score en dernière période mais Pardubice continue de scorer à son tour pour assurer sa victoire. Červenka s'illustre encore avec un hat-trick et quatre points. Košťálek en marque trois.

Le Sparta reste en tête après avoir humilié Karlovy Vary, équipe en forme du moment. Špaček inscrit quatre points, Mašín trois, Chlapík et Řepík marquent tous deux un doublé.

Les Oceláři s'imposent largement contre une équipe de Mladá Boleslav à la dérive, ils remontent ainsi au troisième rang. Daňo et Kubiesa inscrivent deux points dans la victoire de leur équipe.

Vítkovice remonte au septième rang avec une deuxième victoire consécutive, aujourd'hui contre Brno. Un doublé de Nellis et trois points de Yetman ont permis aux mineurs d'écarter le champion en titre avec talent.

Olomouc recolle au ventre mou après sa victoire contre les Rytíři. Le HCO était pourtant mené après un tiers, il accélère fortement en période médiane avec trois buts dont deux en une minute pour renverser le match. Un but en cage vide entérine la victoire morave. Stella a marqué deux points.

mountfieldhk.cz Mountfield déjoue Plzeň dans un match serré

Mountfield remonte dans le bon groupe, à la quatrième place, avec un succès serré contre Plzeň qui s'enfonce. Les lions mènent 2-1 après un tiers mais les Indiens renversent la tendance avec notamment un doublé de Lev contre son ancienne équipe. Plzeň mène donc 4-2 à la mi-match mais HK réduit l'écart peu après avant que Melancon n'égalise en powerplay. Dans un dernier tiers endiablé, Melancon donne finalement la victoire aux locaux.

Litvínov rebondit avec un excellent succès contre Liberec qui perd donc trois places d'un coup et se retrouve cinquième. Dans un match très disputé, les pétrochimistes menés en début de match inverse la tendance et passent devant avant la première sirène. Les tigres blancs égalisent au tiers médiant, Sukeľ donne la victoire à moins de trois minutes du terme.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Roman Červenka (Dynamo Pardubice)

** : Michael Špaček (Sparta Praha)

