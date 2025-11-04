Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Cartons en ouverture Le Dynamo, les Oceláři et Vítkovice cartonnent pour leur premier match. Brno et Plzeň s'imposent également, tout comme Mladá Boleslav plus justement Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 10/09/2025 à 21:25 Tweeter

Oceláři Třinec - HC Olomouc : 8-2

Energie Karlovy Vary - Vítkovice Ridera : 4-7

Rytíři Kladno - BK Mladá Boleslav : 1-2

Kometa Brno - Verva Litvínov : 4-2

Bílí Tygři Liberec - Škoda Plzeň : 1-3

Dynamo Pardubice - Mountfield HK : 7-1



Le Dynamo, double vice-champion en titre, recevait Mountfield son éternel rival. Devant leurs partisans, les chevaux ont piétiné leur adversaire et surclassé le derby dans tous les secteurs du jeu. Il ne fallait pas arriver en retard à la patinoire, dès la 24ème seconde de jeu, Košťálek ouvre le score en powerplay. Smejkal double la mise à la 46ème seconde. 2-0 en moins d'une minute, le ton est donné. Sous domination locale, les lions commettent deux fautes de suite. Les sanctions sont immédiates, deux buts coup sur coup et déjà 4-0 à la moitié du premier tiers. Mandát inscrit déjà un cinquième but après à peine 13 minutes de jeu. Le Dynamo marque encore dans le tiers médiant avant que Nenonen ne débloque enfin le compteur de HK. Mandát score son deuxième but, en infériorité, pour porter le score à 7-1. Une humiliation qui s'arrêtera là. - HC Olomouc : 8-2Energie Karlovy Vary -: 4-7Rytíři Kladno -: 1-2- Verva Litvínov : 4-2Bílí Tygři Liberec -: 1-3- Mountfield HK : 7-1Le, double vice-champion en titre, recevaitson éternel rival. Devant leurs partisans, les chevaux ont piétiné leur adversaire et surclassé le derby dans tous les secteurs du jeu. Il ne fallait pas arriver en retard à la patinoire, dès la 24ème seconde de jeu,ouvre le score en powerplay.double la mise à la 46ème seconde. 2-0 en moins d'une minute, le ton est donné. Sous domination locale, les lions commettent deux fautes de suite. Les sanctions sont immédiates, deux buts coup sur coup et déjà 4-0 à la moitié du premier tiers.inscrit déjà un cinquième but après à peine 13 minutes de jeu. Le Dynamo marque encore dans le tiers médiant avant quene débloque enfin le compteur de HK.score son deuxième but, en infériorité, pour porter le score à 7-1. Une humiliation qui s'arrêtera là.

Oceláři n'ont pas fait dans le détail en atomisant litéralement Olomouc. Le premier tiers est légèrement dominé par les Coqs mais le score est de parité. Les locaux se ressaisissent au tiers médiant avec pas moins de quatre buts contre un seul. Profitant de l'indiscipline visiteuse, les dragons enfoncent encore le clou en dernière période. Daňo inscrit un doublé et trois points.

Le champion en titre Brno démarre à domicile par un succès face à Litvínov. La Kometa a mené par deux fois, mais s'est fait rattrapé à chaque fois. Kollár lui redonne l'avantage en fin de partie, avant qu'un but en cage vide n'assure la victoire du champion.

Les Indiens de Plzeň chassent les tigres blancs pour leur premier match. Un doublé de Petman en début de rencontre donne l'avantage aux visiteurs. Ils résistent ensuite à la remontée de Liberec et un but en cage vide les délivre.

Photographe : Slavomír Kubeš pour ČTK Vítkovice surclasse l'Energie pour le 1er match de la saison

Vítkovice remporte un match très offensif à Karlovy Vary. Un début de partie sur les chapeaux de roues avec deux buts rapides, mais l'Energie revient et égalise. Nellis redonne l'avantage aux visiteurs en fin de période. Yetman inscrit un doublé dans les trois premières minutes de la deuxième période pour creuser l'avance. KV parvient à réduire l'écart par deux fois, mais Vítky également. Yetman complète dailleurs le tour du chapeau et compte 4 points, Nellis en marque 5.. Un bon succès qui permet aux mineurs de monter sur le podium du championnat après cette première journée.

Mladá Boleslav remporte une petite victoire chez les Rytíři mais qui leur permet de démarrer leur saison sur une victoire. Mazura et Skalický donnent un net avantage au tiers médiant. Les locaux ne rapprochent le score que dans les dernières secondes de jeu, pas assez pour égaliser.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Chad Yetman (Vítkovice Ridera)

** : Lukáš Sedlák (Dynamo Pardubice)

* : Marko Daňo (Oceláři Třinec)











