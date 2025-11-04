|
|TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje
|Hockey sur glace - TELH : Chamboulement dans le classement
|Plzeň se replace au 2e rang, le Dynamo 3e, le Sparta 5e, Mountfield 6e, le Motor 7e et Vítkovice 8e. Plus loin, Mladá Boleslav retrouve les places qualificatives
Phil Rouinssard
|Posté par
Hockey Hebdo
|le 31/10/2025 à 22:00
Motor České Budějovice - Energie Karlovy Vary : 3-2
BK Mladá Boleslav - Verva Litvínov : 3-2
Škoda Plzeň - Kometa Brno : 4-3 TAB
Bílí Tygři Liberec - Vítkovice Ridera : 2-3
Mountfield HK - Oceláři Třinec : 4-1
HC Olomouc - Sparta Praha : 1-4
Dynamo Pardubice - Rytíři Kladno : 8-3
|Le Dynamo cartonne à domicile
Le Dynamo frappe très fort à domicile contre Kladno et remporte une victoire très large qui lui font prende la troisième place. Les chevaliers se tirent eux même dans le patin, ils encaissent quatre buts au premier tiers dont 3 sur infériorité. En toute fin de période, Kladno débloque son compteur avec une assistance de Jágr son premier point de la saison. Ojämäki rapproche le score en powerplay au deuxième vingt. Mais les chevaux vont galoper à fond de train, en trois minutes ils vont marquer trois buts. Kladno inscrit son troisième but au dernier tiers. Tourigny en powerplay creuse encore l'avance locale. 8 buts de 8 buteurs différents, le Dynamo a fait feu de toutes ses pièces, mais ses maîtres artilleurs, Červenka et Sedlák ont compté trois points chacun.
Plzeň remporte le match au sommet aux tirs au but contre la Kometa et lui chipe la deuxième place. Menés 1-0 après un tiers, les Indiens renversent la tendance et mènent 3-1 au début du dernier tiers. Mais l'indiscipline locale coûte très cher et Brno égalise grâce à deux buts en powerplay. Petman déjà buteur dans le match est le seul qui marque en fusillade pour donner la victoire aux locaux.
Le Sparta se replace à la cinquième place avec une troisième victoire de suite, assez nette aujourd'hui à Olomouc. Pour la deuxième rencontre de suite, Shore marque un doublé.
|Mladá Boleslav s'impose à domicile et remonte douzième
Mladá Boleslav aligne une deuxième victoire d'affilée et remonte au douzième rang en dominant de justesse Litvínov toujours dernier. Après un premier tiers vierge, Gríger ouvre le score. Le BK double la mise à l'entame du deuxième tiers. En une minute, les pétrochimistes marquent deux fois et égalisent. Mazura donne finalement la victoire aux lions.
Mountfield remporte largement le duel des équipes en forme contre le leader Třinec qui voit sa série de victoires prendre fin. Jergl compte deux points, Perret compte une assistance sur le troisième but, il s'agit du cinquième point du Français en 16 parties.
Le Motor remporte une victoire importante au milieu de tableau face à Karlovy Vary. En tout début de partie, Koláček donne l'avantage aux locaux. Le rookie Tomek égalise en deuxième période mais en toute fin de celle-ci CB reprend les devants. Jank creuse l'écart au début du dernier tiers, l'Energie force, réduit le score mais n'égalisera pas.
Vítkovice se reprend en remportant une victoire précieuse à Liberec chez un adversaire direct. Pourtant les tigres blancs vont mener au score par deux fois en début de rencontre. Zdráhal égalise à l'ultime seconde du dernier vingt. Hrivík donne l'avantage aux mineurs au début du dernier vingt. Les Bílí Tygři forcent mais ne reviendront pas.
Etoiles Hockey Hebdo de la journée :
*** : Lukáš Sedlák (Dynamo Pardubice)
** : Ville Petman (Škoda Plzeň)
* : Aleš Jergl (Mountfield HK)
