TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Chef indien Les Indiens de Plzeň dominent la ligue, suivis du Sparta et de la Kometa. Vítkovice est un peu plus loin mais toujours invaincu. Premier succès pour le Motor, les Bílí Tygři et l'Energie Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 12/09/2025 à 22:00

Verva Litvínov - Energie Karlovy Vary : 0-4

BK Mladá Boleslav - Kometa Brno : 1-3

Vítkovice Ridera - Rytíři Kladno : 1-0 TAB

Bílí Tygři Liberec - Dynamo Pardubice : 4-2

Mountfield HK - Motor České Budějovice : 3-4

HC Olomouc - Škoda Plzeň : 1-4

Sparta Praha - Oceláři Třinec : 5-2



hc-olomouc.cz Les Indiens de Plzeň s'imposent à Olomouc et sont leaders

Plzeň toujours en déplacement remporte son deuxième succès loin de ses bases, à Olomouc, et prend les commandes du championnat. Dans un premier tiers dominé, le HCO ouvre la marque grâce à Fridrich. Mais comme lors de leur premier match après un bon début, les coqs se font déplumer. Měchura égalise dès la reprise sur un powerplay. Les visiteurs poussent de plus en plus fort et Simon leur donne l'avantage, peu après Lev creuse encore l'avance. Les locaux ne parviennent pas à se ressaisir au dernier tiers. Petman creuse la marque en fin de partie, pour son troisième but, déjà !

Le Sparta gagne lui aussi son deuxième match consécutif en remportant assez nettement le choc contre Třinec. Les deux rivaux se neutralisent au premier tiers avec un but chacun. Les Pragois prennent l'ascendant au tiers médiant grâce à Horak et Irving. Les dragons se rapprochent à l'entame du dernier tiers mais s'effondre en fin de celui-ci avec deux buts encaissés en une minute de jeu, dont un penalty de Řepík qui inscrit son 2e but du jour. Praha est deuxième du classement.

Deuxième succès compliqué pour Vítkovice poussé jusqu'aux tirs au but par Kladno après un match sans le moindre but. En fusillade, Hanzl & Hrivík ont marqué les deux tentatives alors que Hrachovina qui a déjà repoussé les 27 lancers du match, déjoue tous les tireurs visiteurs. Les mineurs profitent de ce succès pour occuper la quatrième place du général.

Photographe : Jan Pavlíček pour bkboleslav.cz La Kometa fait tomber Mladá Boleslav

Seconde victoire d'affilée pour le champion en titre qui va s'imposer à Mladá Boleslav. Un premier powerplay rapide est bien exploité et Pospíšil ouvre la marque pour la Kometa. La partie est équilibrée et le score ne bouge plus jusqu'aux dix dernières minutes de jeu. Flek en powerplay double la mise avant que Lakatoš ne réplique dans la foulée, lui aussi en suppériorité. Le BK pousse pour égaliser et sort son gardien, l'inévitable Flek assure la victoire des siens en cage vide. Une victoire qui permet à Brno de rester sur le podium.

L'Energie balayée au premier match, se reprend et de la meilleure manière en surclassant le derby à Litvínov qui subit sa deuxième défaite en autant de match. Un doublé de Jones met les visiteurs sur orbite avant deux buts en cage vide. Frodl blanchit avec 25 arrêts.

Premier succès également pour le Motor qui s'impose à Hradec Králové, de nouveau battu à domicile. Mudrák avait pourtant ouvert le score après 2 minutes de jeu. Les visiteurs égalisaient par deux fois, mais par deux fois les lions reprenaient les devants. Kubík et Kachyňa marquent coup sur coup en milieu de rencontre, pour égaliser et donner l'avantage à České Budějovice qui le conserve jusqu'au bout.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Dominik Hrachovina (Vítkovice Ridera)

** : Nick Jones (Energie Karlovy Vary)

*** : Dominik Hrachovina (Vítkovice Ridera)

** : Nick Jones (Energie Karlovy Vary)

* : Mikko Petman (Škoda Plzeň)











