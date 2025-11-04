TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Cocorico Les Coqs d'Olomouc s'imposent nettement contre Kladno Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 17/09/2025 à 21:11 Tweeter

HC Olomouc - Rytíři Kladno : 4-1 (1-0, 1-0, 2-1)



hc-olomouc.cz Olomouc déjoue Kladno et passe dixième

Match en retard de la quatrième journée, Olomouc qui a débloqué son compteur de victoire espère enchaîner à domicile. Les Rytíři ont également remporté leur dernier match et sont encore devant leur adversaire, ils veulent le rester.

Les visiteurs démarrent mal la rencontre avec deux fautes coup sur coup en tout début de match. Olomouc n'en profite guère et le score en reste là. Les deux équipes se rendent coup pour coup, Krastenbergs contourne la cage et toute la zone et envoie un bon lancer dans le trafic pour ouvrir les compteurs salué comme il se doit par le public (1-0).

Malgré deux powerplays en fin de période, Kladno ne parvient pas à égaliser. Les coqs démarrent bien le deuxième tiers et mettent la pression sur leur adversaire. Logiquement ils vont doubler la mise et c'est Nahodil qui s'en charge (2-0).

Les Rytíři commencent à perdre leurs nerfs et multiplient les vilains gestes sanctionnés par des fautes que le HCO ne parvient pas à convertir malgré ses efforts acharnés. Au début du dernier tiers, Macuh dans le haut slot remet magnifiquement en retrait pour Anděl qui drible parfaitement le défenseur et vient cueillir Brízgala pour alourdir l'écart (3-0).

Ce troisième but au lieu de couler Kladno va servir d'électrochoc pour la réveiller. Les visiteurs s'emparent de la rondelle et forcent le verrou d'une équipe morave qui laisse un peu filer. Les efforts des chevaliers finissent par payer lorsque Bláha débloque le compteur après 49 minutes de stérilité (3-1).

Les Rytíři continuent leur pressing mais ne parviennent pas à rapprocher le score. En fin de partie, les chevaliers sortent leur gardien. Orsava parvient à trouver la cage vide pour assurer la victoire locale (4-1).

Olomouc l'emporte avec brio et signe un deuxième succès de suite, cela lui permet de grimper au dixième rang en doublant leur adversaire du jour, qui passe onzième.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Jakub Orsava

** : Ondřej Bláha - Rytíři Kladno : 4-1 (1-0, 1-0, 2-1)Match en retard de la quatrième journée, Olomouc qui a débloqué son compteur de victoire espère enchaîner à domicile. Les Rytíři ont également remporté leur dernier match et sont encore devant leur adversaire, ils veulent le rester.Les visiteurs démarrent mal la rencontre avec deux fautes coup sur coup en tout début de match. Olomouc n'en profite guère et le score en reste là. Les deux équipes se rendent coup pour coup,contourne la cage et toute la zone et envoie un bon lancer dans le trafic pour ouvrir les compteurs salué comme il se doit par le publicMalgré deux powerplays en fin de période, Kladno ne parvient pas à égaliser. Les coqs démarrent bien le deuxième tiers et mettent la pression sur leur adversaire. Logiquement ils vont doubler la mise et c'estqui s'en chargeLes Rytíři commencent à perdre leurs nerfs et multiplient les vilains gestes sanctionnés par des fautes que le HCO ne parvient pas à convertir malgré ses efforts acharnés. Au début du dernier tiers,dans le haut slot remet magnifiquement en retrait pourqui drible parfaitement le défenseur et vient cueillirpour alourdir l'écartCe troisième but au lieu de couler Kladno va servir d'électrochoc pour la réveiller. Les visiteurs s'emparent de la rondelle et forcent le verrou d'une équipe morave qui laisse un peu filer. Les efforts des chevaliers finissent par payer lorsquedébloque le compteur après 49 minutes de stérilitéLes Rytíři continuent leur pressing mais ne parviennent pas à rapprocher le score. En fin de partie, les chevaliers sortent leur gardien.parvient à trouver la cage vide pour assurer la victoire localeOlomouc l'emporte avec brio et signe un deuxième succès de suite, cela lui permet de grimper au dixième rang en doublant leur adversaire du jour, qui passe onzième.*** : Jakub Orsava** : Ondřej Bláha

* : Matěj Machovský © 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo