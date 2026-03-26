Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : De retour Liberec égalise tandis que les Oceláři remportent un troisième succès dans la série Source : hokej.cz Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 26/03/2026 à 16:00 Tweeter

Energie Karlovy Vary - Bílí Tygři Liberec : 1-4 (2-2)

Oceláři Třinec - Mountfield HK : 4-2 (3-1)



Photographe : Jiří Princ pour hcbilitygri.cz Liberec égalise en remportant le quatrième match

Les Bílí Tygři vainqueurs hier, doivent confirmer à l’extérieur sous peine de se retrouver dos au ravin. Karlovy Vary doit enfin l’emporter à domicile. La partie démarre bien côté visiteur et Faško-Rudáš ouvre rapidement la marque. La partie s’équilibre mais Lenc lancé en break double la mise entre les pads de Frodl. Sur un jeu de puissance au deuxième vingt, Pytlík porte le score à 3-0. Černoch ne tarde pas à débloquer le compteur de l’Energie pour ne pas être trop décroché. L’Energie force au dernier tiers mais se découvre trop, Lenc parvient à contrer seul et d’un excellent tir gagne son duel et creuse l’avance définitivement. Karlovy Vary sort le gardien en fin de match et fait le siège du but visiteur, sans succès. Liberec s’impose une deuxième fois à l’extérieur et compense son entame de série catastrophique en égalisant et en récupérant l’avantage de la glace. Lesvainqueurs hier, doivent confirmer à l’extérieur sous peine de se retrouver dos au ravin.doit enfin l’emporter à domicile. La partie démarre bien côté visiteur etouvre rapidement la marque. La partie s’équilibre maislancé en break double la mise entre les pads de. Sur un jeu de puissance au deuxième vingt,porte le score à 3-0.ne tarde pas à débloquer le compteur de l’Energie pour ne pas être trop décroché. L’Energie force au dernier tiers mais se découvre trop,parvient à contrer seul et d’un excellent tir gagne son duel et creuse l’avance définitivement. Karlovy Vary sort le gardien en fin de match et fait le siège du but visiteur, sans succès. Liberec s’impose une deuxième fois à l’extérieur et compense son entame de série catastrophique en égalisant et en récupérant l’avantage de la glace.

Les Oceláři remportent logiquement le match 3 contre Mountfield et prennent une avance décisive dans la série, plus qu'un succès et c'est les demi-finales. Malgré une domination sans appel du premier tiers, les locaux se font surprendre par Vukojevic et les lions prennent l'avantage. Flynn égalise dès l'entame du dernier tiers. HK repasse devant au quart d'heure de jeu, avant la deuxième sirène Michal Kovařčík égalise. Les dragons continuent leur domination au dernier tiers et Nestrašil donne l'avantage pour la première fois de la partie. Mountfield tente de revenir, mais en vain. En fin de partie, les visiteurs sortent leur gardien, l'occasion pour Ondřej Kovařčík de marquer en cage vide. Hradec Králové se retrouve dos au mur, il faut l'emporter coûte que coûte vendredi sous peine d'être éliminé.



Etoiles Hockey Hebdo



*** : Radan Lenc

** : Servác Petrovský

* : Petr Kváča

© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...