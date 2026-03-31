Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Dénouement L'Energie l'emporte en prolongation du match 7 Source : hokej.cz Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 31/03/2026 à 21:48 Tweeter

Bílí Tygři Energie Karlovy Vary : 0-1 ap (3-4)



Photographe : Jiří Princ pour hcbilitygri.cz L'Energie et Frodl remportent le match 7 à Liberec

Dernier match d'une série incroyable entre les Bílí Tygři qui terminent à domicile en espérant en finir et Karlovy Vary qui a remporté une cinglante victoire au dernier match. Bien malin qui pourra donner le nom du dernier qualifié pour les demis.

Le premier tiers est verrouillé et serré, aucune des deux équipes ne veut se découvrir, et aucune ne peut ouvrir le score. Après vingt minutes rien ne se passe, le deuxième tiers est encore plus fermé. Les deux défenses neutralisent le jeu adverse et ne concèdent que très peu d'espaces pour les lancers. Logiquement le score ne bouge toujours pas après quarante minutes.

Au dernier tiers, Liberec prend le dessus et se montre dangereux mais le score ne bouge toujours pas. Un but est marqué en toute fin de partie, mais le coach challenge visiteur le fait annuler.

Après aucun but marqué ni d'un côté ni de l'autre il faut se rendre en prolongation. Les tigres blancs prennent l'ascendant également dans la prolongation mais toujours stérilement devant la cage de Frodl. Un cafouillage de la défense locale et un geste magnifique de l'attaque des visiteurs apporte le dénouement à cette série. L'Energie à l'offensive conserve la rondelle, Kváča repousse, Tomek récupère au premier poteau mais au lieu de tenter sa chance en angle fermé il remet derrière lui à l'aveugle sur un geste parfait, Černoch récupère et lance immédiatement en pleine lucarne, Kváča pourtant bien placé ne peut rien (0-1).

Karlovy Vary l'emporte au bout du suspense et se qualifie pour les demi-finales où elle retrouvera sur sa route Třinec. Liberec voit sa saison s'arrêter là, après deux matchs entier sans marquer le moindre but, on ne peut l'emporter.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Dominik Frodl

** : Petr Kváča

** : Jiří Černoch Liberec -: 0-1 ap (3-4)Dernier match d'une série incroyable entre les Bílí Tygři qui terminent à domicile en espérant en finir et Karlovy Vary qui a remporté une cinglante victoire au dernier match. Bien malin qui pourra donner le nom du dernier qualifié pour les demis.Le premier tiers est verrouillé et serré, aucune des deux équipes ne veut se découvrir, et aucune ne peut ouvrir le score. Après vingt minutes rien ne se passe, le deuxième tiers est encore plus fermé. Les deux défenses neutralisent le jeu adverse et ne concèdent que très peu d'espaces pour les lancers. Logiquement le score ne bouge toujours pas après quarante minutes.Au dernier tiers, Liberec prend le dessus et se montre dangereux mais le score ne bouge toujours pas. Un but est marqué en toute fin de partie, mais le coach challenge visiteur le fait annuler.Après aucun but marqué ni d'un côté ni de l'autre il faut se rendre en prolongation. Les tigres blancs prennent l'ascendant également dans la prolongation mais toujours stérilement devant la cage de. Un cafouillage de la défense locale et un geste magnifique de l'attaque des visiteurs apporte le dénouement à cette série. L'Energie à l'offensive conserve la rondelle,repousse,récupère au premier poteau mais au lieu de tenter sa chance en angle fermé il remet derrière lui à l'aveugle sur un geste parfait,récupère et lance immédiatement en pleine lucarne,pourtant bien placé ne peut rienKarlovy Vary l'emporte au bout du suspense et se qualifie pour les demi-finales où elle retrouvera sur sa route Třinec. Liberec voit sa saison s'arrêter là, après deux matchs entier sans marquer le moindre but, on ne peut l'emporter.*** : Dominik Frodl** : Petr Kváča** : Jiří Černoch © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











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