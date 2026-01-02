Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Derby blanc Třinec remporte le derby sans prendre de but et revient deuxième. Plzeň passe 4e, l'Energie est 5e. Olomouc se replace dans le milieu de tableau. En bas, Mladá Boleslav et Kladno gagnent encore Source : hokej.cz Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 02/01/2026 à 21:01 Tweeter

Verva Litvínov - Škoda Plzeň : 1-8

BK Mladá Boleslav - Motor České Budějovice : 4-2

Vítkovice Ridera - Oceláři Třinec : 0-2

Energie Karlovy Vary - Dynamo Pardubice : 3-2 ap

Kometa Brno - Rytíři Kladno : 2-4

HC Olomouc - Bílí Tygři Liberec : 5-3



Photographe : Petr Kotala pour hc-vitkovice.cz Třinec remporte le derby à Vítkovice sans encaisser de but

Les Oceláři remportent logiquement le derby à Vítkovice et prennent la deuxième place du championnat. Dravecký ouvre rapidement le score après cinq minutes de jeu ensuite les deux équipes se neutralisent dans un jeu mangifique mais sans but. Les dragons font trembler la cage vide pour éviter toute frayeur tardive. Mazanec blanchit avec 32 arrêts.

Plzeň s'impose en fanfare à Litvínov pour commencer 2026 en trombe. Filip réussit le tour du chapeau et marque quatre points, Teplý en inscrit trois. Un succès précieux pour les Indiens qui s'emparent du quatrième siège.

L'Energie renoue avec la victoire en s'offrant le scalp du leader Pardubice. Menant rapidement grâce à Egle, les locaux se font rejoindre au tiers médiant et dépasser au dernier sur un lourd slap de Hájek. En fin de match, Minárik égalise. Les visiteurs sont pénalisés dans les derniers instants, ils sont donc en infériorité en prolongation, Beránek en profite pour donner la victoire à Karlovy Vary.

Olomouc met fin à sa série de quatre revers d'affilée grâce à un succès probant contre les Bílí Tygři. Menés en début de match les coqs ont ensuite marqué cinq fois d'affilée sans réplique grâce notamment à trois points de Krastenbergs et Fridrich. Liberec réduit bien l'addition en dernière période mais pas assez pour raccrocher les wagons. Le HCO repasse dixième et recolle à ses concurrents directs.

hcmotor.cz Mladá Boleslav déjoue le Motor et reste dans les bonnes places

Mladá Boleslav s'impose sans trop trembler à domicile contre le Motor et conforte sa douzième place au général. Olesen ouvre le score pour les visiteurs mais deux buts en une minute au quart d'heure de jeu permet au BK de renverser le score. Le Motor force et égalise avant la deuxième sirène. Lesremportent logiquement le derby àet prennent la deuxième place du championnat.ouvre rapidement le score après cinq minutes de jeu ensuite les deux équipes se neutralisent dans un jeu mangifique mais sans but. Les dragons font trembler la cage vide pour éviter toute frayeur tardive.blanchit avec 32 arrêts.s'impose en fanfare àpour commencer 2026 en trombe.réussit le tour du chapeau et marque quatre points,en inscrit trois. Un succès précieux pour les Indiens qui s'emparent du quatrième siège.L'renoue avec la victoire en s'offrant le scalp du leader. Menant rapidement grâce à, les locaux se font rejoindre au tiers médiant et dépasser au dernier sur un lourd slap de. En fin de match,égalise. Les visiteurs sont pénalisés dans les derniers instants, ils sont donc en infériorité en prolongation,en profite pour donner la victoire à Karlovy Vary.met fin à sa série de quatre revers d'affilée grâce à un succès probant contre les. Menés en début de match les coqs ont ensuite marqué cinq fois d'affilée sans réplique grâce notamment à trois points deet. Liberec réduit bien l'addition en dernière période mais pas assez pour raccrocher les wagons. Le HCO repasse dixième et recolle à ses concurrents directs.s'impose sans trop trembler à domicile contre leet conforte sa douzième place au général.ouvre le score pour les visiteurs mais deux buts en une minute au quart d'heure de jeu permet au BK de renverser le score. Le Motor force et égalise avant la deuxième sirène. Zdráhal déjà buteur au premier tiers remet le couvert au deuxième et permet aux verts et noirs de mener de nouveau. Ils tiennent leur avance jusqu'au bout avant un dernier but en cage vide.

Les Rytíři continuent de filer le train avec un succès intéressant à Brno chez un champion en titre qui peine à convaincre et qui subit sa quatrième défaite de rang. La Kometa mène la danse après quarantes minutes mais Kladno accélère au dernier tiers. Vigneault et Ojamäki marquent à une minute minute d'intervale et ont renversé le match. Un dernier but en cage vide assure la victoire des chevaliers.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Patrik Zdráhal (BK Mladá Boleslav)

** : Niko Ojamäki (Rytíři Kladno)

*** : Patrik Zdráhal (BK Mladá Boleslav)

** : Niko Ojamäki (Rytíři Kladno)

* : Marek Mazanec (Oceláři Třinec)











