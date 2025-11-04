Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Derby musclé et serré Brno remporte le derby morave et reste dans le bon groupe derrière Třinec et le Motor qui repasse en tête. Le Dynamo suit le groupe des 4, en bas de tableau Mountfield et Kladno sont à la relance Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 10/10/2025 à 22:15 Tweeter

Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec : 1-3

Motor České Budějovice - Bílí Tygři Liberec : 4-2

Verva Litvínov - Rytíři Kladno : 1-3

BK Mladá Boleslav - Mountfield HK : 2-3 TAB

HC Olomouc - Kometa Brno : 1-2

Sparta Praha - Dynamo Pardubice : 3-6



Photographe : Caroline Elizabeth Zalud pour hc-kometa.cz Brno s'impose au forceps à Olomouc dans le derby morave

La Kometa remporte de justesse un houleux derby de Moravie sur la glace d'Olomouc. Après un premier tiers sans but, Krastenbergs ouvre la marque pour les locaux. Flek égalise dès la reprise du dernier vingt. Hynek Zohorna marque le but de la victoire en fin de partie.

Le Motor repasse premier, avec tout de même un match d'avance, grâce à un bon succès contre Liberec. Les tigres blancs mènent à deux reprises dans les quarante premières minutes mais par deux fois les locaux égalisent. Au dernier tiers, České Budějovice se détache définitivement grâce à l'inévitable Olesen et Cibulka.

Les Oceláři continuent d'assurer et s'imposent à Karlovy Vary qui glisse après un troisième revers d'affilée. Redlich avait pourtant mis les locaux devant au deuxième vingt. Les dragons répliquent avec deux buts en vingt secondes. Kurovský assure la victoire en dernière période. Třinec est désormais deuxième.

Le Dynamo l'emporte à Praha dans la capitale avec brio et reste au contact des places protégées tandis que le Sparta poursuit son naufrage, même avec un nouveau coach. Les powerplays vont être décisifs dans ce match. Kousal ouvre la marque en powerplay, mais une double suppériorité change la donne. Červenka et Lauko marquent sur chacun des avantages pour donner l'avance aux chevaux. Dans un tiers médiant survolé, le Dynamo creuse son avance sur un slap surpuissant de Košťálek. Pardubice augmente encore le score en début du dernier vingt. Profitant d'un powerplay, le Sparta réduit l'écart mais Košťálek redonne le large aux siens encore en suppériorité. Horák encore en avantage numérique remet les spartiates dans le coup avant que Sedlák n'entérine définitivement la victoire dynamiste en cage vide.

Photographe : Roman Mareš pour rytirikladno.cz Les Rytíři l'emportent à Litvínov et montent douzième

Les Rytíři poursuivent leur remontée au général avec un troisième succès consécutif, qui enfonce un peu plus Litvínov au dernier rang. Klíma inscrit un doublé dans la victoire de son équipe qui occupe désormais le douzième rang et rentre dans les places qualificatives pour les séries.

Mountfield remporte sur le fil un succès à Mladá Boleslav qui peut se mordre les doigts d'avoir laissé filer une victoire qui lui tendait les bras. Lintuniemi ouvrait le score à 54 secondes de jeu. Hradec double la mise en powerplay au dernier vingt. Alors qu'il reste 2'22 à jouer le BK se fait rejoindre en encaissant deux buts en à peine dix secondes ! Aux tirs au but Mountfield l'emporte pour grimper au dixième rang, les locaux glissent à une bien terne treizième place



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Roman Červenka (Dynamo Pardubice)

** : Róbert Lántoši (Motor České Budějovice)

* : Kelly Klíma (Rytíři Kladno)











