Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Des doutes pleins la tête Sixième défaite de suite pour le champion en titre qui sombre, en plus dans le derby à Olomouc. Le Dynamo creuse son avance en tête, Plzeň est deuxième. Litvínov garde espoir de sortir du trou Source : Média Sports Loisirs Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 06/01/2026 à 21:37 Tweeter

Verva Litvínov - Rytíři Kladno : 4-1

Vítkovice Ridera - Škoda Plzeň : 4-6

HC Olomouc - Kometa Brno : 3-2

Sparta Praha - Dynamo Pardubice : 2-3 ap



Photographe : Michal Struž pour hc-olomouc.cz Olomouc remporte le derby contre Brno qui accumule les revers

Olomouc renoue avec la victoire en disposant de la Kometa, vaincue pour la sixième fois d'affilée. Rien ne va plus pour le champion en titre désormais onzième. Orsava ouvre le score pour les coqs au premier tiers. Brno domine séchement la deuxième période et logiquement Tomáš Zohorna égalise. Dès la reprise, Krastenbergs remet le HCO devant. En powerplay, Cosgrove corse l'addition. La Kometa force et Stránský réduit le score, les efforts visiteurs ne sont pas récompensés et le champion en titre perd le derby de Moravie.

Plzeň signe à Vítkovice sa cinquième victoire d'affilée et s'empare provisoirement de la deuxième place du classement. Le début de match voit une course poursuite entre les deux équipes qui se neutralisent avec deux buts partout. Les Indiens prennent le large au tiers médiant grâce à Měchura et Petman. Au début du dernier tiers, Zámorský creuse l'écart. Profitant de leurs powerplays, Hladonik puis Nellis permettent à Vítkovice de recoller au score. Malgré leurs efforts les mineurs ne reviennent pas et Filip conclut dans la cage vide pour son quatrième point de la soirée.

hcdynamo.cz Le Dynamo de Kelemen l'emporte en prolongation à Praha

Dans le match choc de la journée, le Dynamo l'emporte dans la capitale en prolongation face au Sparta. Après un premier tiers aux mains des visiteurs mais sans but, Seppälä ouvre la marque pour les locaux. Sedlák ne tarde pas à remettre tout le monde dos à dos. En toute fin de période médiane, Praha reprend les devants. Kelemen égalise dès l'entame du dernier tiers et les deux équipes se neutralisent jusqu'à la sirène finale. En prolongation, Kelemen donne la victoire au Dynamo plus que jamais premier. Le Sparta profite du point pris pour repasser sixième. renoue avec la victoire en disposant de la, vaincue pour la sixième fois d'affilée. Rien ne va plus pour le champion en titre désormais onzième.ouvre le score pour les coqs au premier tiers. Brno domine séchement la deuxième période et logiquementégalise. Dès la reprise,remet le HCO devant. En powerplay,corse l'addition. La Kometa force etréduit le score, les efforts visiteurs ne sont pas récompensés et le champion en titre perd le derby de Moravie.signe àsa cinquième victoire d'affilée et s'empare provisoirement de la deuxième place du classement. Le début de match voit une course poursuite entre les deux équipes qui se neutralisent avec deux buts partout. Les Indiens prennent le large au tiers médiant grâce àet. Au début du dernier tiers,creuse l'écart. Profitant de leurs powerplays,puispermettent à Vítkovice de recoller au score. Malgré leurs efforts les mineurs ne reviennent pas etconclut dans la cage vide pour son quatrième point de la soirée.Dans le match choc de la journée, lel'emporte dans la capitale en prolongation face au. Après un premier tiers aux mains des visiteurs mais sans but,ouvre la marque pour les locaux.ne tarde pas à remettre tout le monde dos à dos. En toute fin de période médiane, Praha reprend les devants.égalise dès l'entame du dernier tiers et les deux équipes se neutralisent jusqu'à la sirène finale. En prolongation,donne la victoire au Dynamo plus que jamais premier. Le Sparta profite du point pris pour repasser sixième.

Litvínov remporte la victoire contre les Rytíři adversaires directs et reviennent à quatre points de la sortie de la zone rouge, avec un match d'avance toutefois. Konečný ouvre vite le score pour Kladno. A la moitié du tiers, Ondřej Kaše et Jurčík marquent à une minute d'intervalle et renversent le match. Le score ne bouge plus jusqu'à la fin du match, où les pétrochimistes marquent deux buts dans le filet désert pour embellir leur victoire.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Matyáš Filip (Škoda Plzeň)

** : Miloš Kelemen (Dynamo Pardubice)

* : Ondřej Kaše (Verva Litvínov) © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...