TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Des victoires pour tous Litvínov et Mountfield remportent leur premier succès de la saison. Brno gagne le choc au sommet et reste seul en tête, le Motor suit. L'Energie et Mladá Boleslav se replacent Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 16/09/2025 à 22:00 Tweeter

Motor České Budějovice - Dynamo Pardubice : 4-1

BK Mladá Boleslav - Oceláři Třinec : 2-1

Kometa Brno - Vítkovice Ridera : 5-2

Bílí Tygři Liberec - Verva Litvínov : 2-4

Mountfield HK - Škoda Plzeň : 4-3 ap

Sparta Praha - Energie Karlovy Vary : 1-2



Photographe : Marek Sekáč pour hcbilitygri.cz 1er succès de la saison pour Litvínov qui gagne à Liberec

Litvínov remporte son premier match à Liberec avec brio. Malmenés au premier tiers les pétrochimistes ouvrent la marque tout de même par Gut. Deux buts dans les deux premières minutes du deuxième vingt permet aux visiteurs de prendre le large. Les tigres blancs se rapprochent par deux fois mais n'égaliseront pas et s'inclinent encore. Litvínov quitte la dernière place grâce à cette victoire.

Mountfield signe également son premier succès contre Plzeň mais glisse paradoxalement au dernier rang. Les lions mènent 2-0 très rapidement mais encaissent trois buts de suite et voient leur adversaire prendre le lead. Perret qui fait son retour au jeu, égalise pour son premier but de la saison. En prolongation Melancon donne la victoire à HK.

Karlovy Vary revient dans la bonne partie du tableau en l'emportant chez le Sparta qui déçoit. Jones et Tomek qui marquent dans le premier tier suffisent à l'Energie pour contenir le retour des joueurs de la capitale.

Mladá Boleslav également revient dans le bon groupe en s'imposant devant ses bouillants partisans contre les Oceláři. Les lions ont bien mené leur barque et avec un but et une assistance de Lakatoš peuvent savourer.

Photographe : Ivo Dostál pour hc-kometa.cz La Kometa remporte le duel des invaincus contre Vítkovice

Un duel au sommet entre les deux derniers invaincus, la Kometa championne en titre et Vítkovice. En fin de premier tiers, Tomáš Zohorna ouvre la marque. L'inévitable Flek double la mise au tiers médiant. Řehák rapproche la marque en dernière période mais Hynek Zohorna redonne le large. Deux buts en cage vide pour Brno lui assure sa quatrième victoire en autant de match. Le champion en titre est seul en tête de l'Extraliga.

Le Motor remporte sa troisième victoire consécutive et avec brio contre Pardubice, ce qui lui permet de s'emparer de la deuxième place du championnat. Čerešňák permet aux chevaux de mener au premier tiers. Un doublé du Danois Olesen permet aux locaux de renverser le match au tiers médiant. Les visiteurs poussent pour revenir, en vain. Deux buts en cage vide permettent à České Budějovice d'assurer un bon succès.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Nick Olesen (Motor České Budějovice)

** : Kristián Pospíšil (Kometa Brno)

* : Dominik Lakatoš (BK Mladá Boleslav)











