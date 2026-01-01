Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - TELH : Deux qualifiés Třinec et Karlovy Vary se qualifient en trois matchs secs. Brno et Kladno reprennent les devants dans leurs séries respectives Source : hokej.cz Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 12/03/2026 à 22:00 Tweeter

HC Olomouc - Oceláři Třinec : 1-2 ap (0-3)

Vítkovice Ridera - Energie Karlovy Vary : 1-2 (0-3)

Motor České Budějovice - Kometa Brno : 2-4 (1-2)

Rytíři Kladno - Sparta Praha : 2-1 ap (2-1)



Photographe : Petr Kotala pour hc-vitkovice.cz L'Energie s'impose à Vítkovice et se qualifie pour les quarts

L'Energie complète le balayage en s'imposant à Vítkovice qui sort de la compétition par la toute petite porte. Après 33 minutes de jeu sans le moindre but mais avec un jeu de bon niveau, Sapoušek débloque les compteurs en faveur des visiteurs. Dès la reprise du dernier tiers, Kňažko égalise. Le buteur est pénalisé peu après et Sapoušek remet le couvert en powerplay. Le jeu reste équilibré mais les locaux voient le temps filer et ne parviennent pas à revenir. Karlovy Vary rejoint les quarts de finale sans difficulté.

La Kometa retrouve du punch et l'emporte à České Budějovice dans le match 3. Les locaux dominent très largement le premier tiers mais le score reste vierge. Dès la reprise, Zábranský ouvre le score pour le champion en titre sur un jeu de puissance. Dans les deux dernières minutes de la période, les locaux dévissent et encaissent deux buts signés Ilomäki et Zohorna. Le Motor débloque enfin son compteur sur un powerplay au dernier tiers converti par l'excellent Lántoši. Les locaux forcent et à la dernière minute de jeu Ordoš rapproche le score. Flek sauve les meubles en marquant dans la cage vide.

Les Oceláři s'imposent au forceps de nouveau mais pour la troisième fois et se qualifient donc pour les quarts de finale. Olomouc aura fait douter son adversaire mais n'aura pas pu gagner la moindre partie. Le but annulé de manière contestable en prolongation du match 2 va rester loingtemps en travers de la gorge des Moraves. Ondřej Kovařčík ouvre le score dès l'entame du match. Les locaux qui sombrent sous les fautes ne parviennent à égaliser qu'après la moitié de la rencontre grâce à Škůrek. Le matchg s'équilibre sur un tout petit rythme au dernier vingt mais le score ne bouge plus. Les visiteurs sont pénalisés en toute fin de match, ils démarrent donc la prolongation en infériorité, mais qu'à cela ne tienne Ondřej Kovařčík

Photographe : Jakub Krudenc pour hc-olomouc.cz Třinec domine Olomouc et rejoint les quarts de finale

Kladno retrouve sa patinoire pour le troisième match contre le Sparta. Les visiteurs dominent légèrement le premier tiers mais aucun but n'est marqué. En tout début de deuxième vingt, Bláha débloque les compteurs. Les locaux ne mènent pas longtemps et Řepík ne tarde pas à égaliser. Le match est équilibré et les deux équipes se neutralisent jusqu'à la sirène finale. Pour la troisième fois en trois matchs, la partie va en overtime. Cette fois ça ne dure pas, le Sparta a été pénalisé dans les dernières secondes du temps réglementaire. En powerplay dans la prolongation, Ojamäki donne la victoire aux Rytíři qui reprennent les devants dans la série et sont à un succès d'une qualification sensationnelle.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Robin Sapoušek (Energie Karlovy Vary)

** : Ondřej Kovařčík (Oceláři Třinec)

* : Arttu Ilomäki (Kometa Brno)











